Se define la segunda ronda del Regional Amateur: el Depo y el Santo, locales

El Deportivo Roca empató con Independiente de Río Colorado en el partido de ida.

Este domingo se definirán los clasificados a la tercera ronda del Regional Amateur. Ya hay 13 equipos esperando en los octavos de final de la Región Patagónica, ya que C.A.I de Comodoro Rivadavia selló su pase este sábado ante Independiente de Puerto San Julián, con un abultado global de 11-1.

A partir de las 17, en Chañar, San Patricio recibe a Deportivo Cruz del Sur, con arbitraje de Germán Macchi. Los barilochenses se impusieron 2-1 en la ida, con goles de Tomás Pinilla y Julián Vilches. Para el Santo marcó Bernardo Deliso.

Desde las 18, Deportivo Roca recibirá en el Luis Maiolino a Independiente de Río Colorado, con Leandro Gatica como juez principal. En la ida empataron 1-1, con gol de Enzo Vallejos para el Depo y de Raúl Maldonado para igualarlo en el cierre.

El cruce restante lo protagonizarán Bancruz (Río Gallegos) y Camioneros (Ushuaia), desde las 14, tras haber empatado 1-1 en la ida. La vuelta se jugará en la ciudad fueguina.

Vale destacar que en esta instancia no hay gol de visitante ni ventaja deportiva. De esa manera, si el global termina igualado, las series se definirán por penales.

Los que esperan en la tercera fase

Los tres equipos que avancen de ronda, junto a C.A.I de Comodoro Rivadavia, se enfrentarán con los que clasificaron primeros en las 11 zonas y con el mejor segundo.

Ellos son: La Amistad, Atlético Regina, Alianza de Cutral Co, Estudiantes Unidos de Bariloche, Independiente de Neuquén, Sportsman de Choele Choel, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Deportivo Villalong, Atlético Puerto San Julián, Boxing Club de Río Gallegos, J.J. Moreno de Puerto Madryn y Camioneros de Río Grande.

El formato será el mismo que en la Segunda Ronda: eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.