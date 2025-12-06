Urgente operativo de rescate en El Bolsón por la caída de un parapentista en un cerro: qué se sabe
Bomberos Voluntarios de la localidad de Río Negro reportaron que se encuentran en la ladera norte de Piltriquitrón para evacuar al hombre.
Un urgente operativo de rescate se lleva a cabo este sábado en El Bolsón. Un hombre que hacía parapente tuvo un accidente y se cayó en el cerro Piltriquitrón.
El operativo de rescate es llevado a cabo por parte de bomberos voluntarios de El Bolsón junto a la Patrulla de Montaña y Protección Civil.
Desde las autoridades intervinientes indicaron a Info Chucao que el procedimiento se realiza en la ladera norte del cerro en horas de la tarde.
El protocolo de emergencia involucra la coordinación de las rutas de ascenso y la evaluación de las condiciones del terreno, como así también los recursos necesarios para subir a la montaña.
Por el momento, se desconocen detalles de cómo fue el incidente, como así tampoco se sabe el estado de salud de la persona accidentada.
Noticia en desarrollo.
