Urgente operativo de rescate en El Bolsón por la caída de un parapentista en un cerro: qué se sabe

Un urgente operativo de rescate se lleva a cabo este sábado en El Bolsón. Un hombre que hacía parapente tuvo un accidente y se cayó en el cerro Piltriquitrón.

El operativo de rescate es llevado a cabo por parte de bomberos voluntarios de El Bolsón junto a la Patrulla de Montaña y Protección Civil.

Desde las autoridades intervinientes indicaron a Info Chucao que el procedimiento se realiza en la ladera norte del cerro en horas de la tarde.

El protocolo de emergencia involucra la coordinación de las rutas de ascenso y la evaluación de las condiciones del terreno, como así también los recursos necesarios para subir a la montaña.

Por el momento, se desconocen detalles de cómo fue el incidente, como así tampoco se sabe el estado de salud de la persona accidentada.

Noticia en desarrollo.