Neuquén afirma que no se va a tercerizar el plan de 20.000 soluciones habitacionales y se va relanzar el ADUS

La provincia de Neuquén se prepara para encarar la segunda etapa del mandato del gobernador Rolando Figueroa con un foco prioritario: el acceso a la vivienda.

El plan de 20.000 soluciones habitacionales anunciado recientemente será ejecutado bajo un esquema que busca romper con viejas prácticas, según afirmó Ana Servidio, la nueva Secretaria de Vivienda y Hábitat.

El mensaje central de su secretaría es claro y contundente: la oferta de soluciones habitacionales no se tercerizará.

El Estado al frente y sin intermediarios

Ana Servidio explicó en declaraciones a radio AM 550 que la nueva dinámica establece al Estado presente conduciendo la política pública, diferenciándose de gestiones anteriores.

La secretaria indicó que el gobierno articulará con sindicatos, mutuales y municipios, pero sin transferir la responsabilidad.

Este cambio significa que las operatorias se generarán desde el Estado, garantizando un sistema transparente en la asignación, con el fin de terminar con criterios discrecionales y la afiliación política como requisito para acceder a una casa.

Relanzamiento estratégico de la ADUS

Una pieza clave en esta nueva estrategia es la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). Servidio reconoció que esta agencia, una herramienta valiosísima que no existe en otras provincias, se encontraba «bastante desacreditada» históricamente.

El plan de gobierno incluye revalorizar y potenciar a la ADUS, dotándola de criterio político, técnico y recursos para que se convierta en el motor de la transformación habitacional en la provincia. Este relanzamiento es fundamental para asegurar la conducción estatal del plan.

Créditos, no subsidios, y ciudades compactas

El plan contempla diversas líneas de acción, desde la regularización dominial y la construcción de lotes con servicios, hasta la oferta de créditos hipotecarios.

La flamante funcionaria señaló que se trabajará con un sector de la población que tiene capacidad de pago pero que no puede acceder a su vivienda por el alto costo del alquiler, promoviendo el financiamiento en lugar del subsidio.

Solo la población «extremadamente vulnerable» recibirá una presencia estatal asistencial distinta. Para ser justos, el criterio de cinco años de residencia en la provincia se mantendrá para ordenar la demanda.

Preservar tierras productivas y construir en altura

El gobernador Figueroa dio una indicación expresa de plantear criterios urbanísticos modernos, empezando por la actualización de todos los códigos urbanos de las localidades, con el fin de preservar las áreas productivas, indicó.

La secretaria Servidio enfatizó la necesidad de transformar el abordaje cultural de la vivienda, dejando de pensar solo en «un lote y una casa».

En su lugar, se buscará construir ciudades compactas que crezcan en altura —pensando en dúplex o tres pisos— para optimizar el suelo urbano y la infraestructura, promoviendo entornos de calidad y la integración urbana.

El primer paso: 7.000 soluciones en marcha

Las primeras acciones del plan ya están en ejecución. Servidio confirmó que, mediante convenios firmados con 44 municipios, ya se pusieron en marcha 7.000 soluciones habitacionales que incluyen construcción de viviendas, loteos con servicios y regularización.

Estos primeros proyectos ya tienen el financiamiento adjudicado, marcando un inicio concreto para el ambicioso objetivo de resolver la deuda histórica de Neuquén en materia de vivienda.