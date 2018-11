El policía acusado de disparar a un adolescente quedó en libertad

El policía de la comisaría 42ª imputado por lesiones graves ocasionadas a un adolescente de 16 años con un disparo de posta de goma, permanece en libertad aunque fue trasladado a otra unidad con tareas administrativas y sin uso de armas. Al uniformado –cuya identidad no trascendió– se lo detuvo tras el hecho ocurrido en el barrio 2 de Abril, el viernes alrededor de las 20, cuando en una presunta persecución a tres jóvenes, profirió disparos de postas de goma como respuesta a un ataque con un arma de fuego, según informó la fiscalía. El agente era el escopetero del grupo de unos cinco policías que intervinieron y el único que habría disparado municiones no letales. El domingo la fiscal Silvia Paolini formuló cargos al agente por el delito de “lesiones graves, agravadas por haber sido cometidas por un miembro integrante de las fuerzas policiales, abusando de su condición funcional” y el juez otorgó un plazo de cuatro meses para realizar la investigación. “Río Negro” pudo conocer que el policía permanece vinculado a la causa como único acusado sin embargo tras la audiencia judicial del domingo, recuperó la libertad. La Policía de Río Negro dispuso que no regrese a cumplir funciones a la comisaría 42ª. La fiscalía informó oficialmente que el disparo del uniformado se realizó en un contexto de represión con un arma no letal ante una detonación de otra arma de fuego que tenía uno de los tres jóvenes que huía a través del terreno de una vivienda. De todas maneras trascendió que la persona que disparó a los policías no sería el mismo adolescente que perdió el ojo y que fue detenido y trasladado por un patrullero al hospital. Vecinos del barrio 2 de Abril, la Multisectorial contra la Represión y la APDH difieren de la versión oficial y señalaron a la prensa que el menor herido se encontraba en el predio de la vivienda de su novia, junto a ella y su madre, cuando ingresaron los policías, dispararon y lo hirieron de gravedad. Por este hecho violento, se reunió el Comité Municipal contra la Tortura que acordó presentar un hábeas corpus preventivo y “trabajar en la contención y el acompañamiento para evitar nuevas situaciones de violencia, lo que incluye una solicitud de abocamiento urgente por parte de la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia”. También se definió un “pedido de constitución urgente de los responsables políticos para que den respuestas” y se remitieron notas al ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, el jefe de Policía, Daniel Jara, y a autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos.

Reunión

El Comité contra la Tortura

citó para mañana al jefe de la Regional 3ª, los comisarios

de las unidades 42ª y 2ª

y autoridades de la

Secretaría de Niñez de Nación

y Provincia.

El uniformado es el único acusado. Sin embargo el domingo recuperó la libertad.

Piden la intervención de la comisaría

El hecho violento del fin de semana desató un nuevo reclamo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Multisectorial contra la Represión Policial que pidieron la intervención de la comisaría 42, por un accionar sistemático de “hostigamiento” y “abuso policial”.

“Es increíble lo que está pasando en los últimos tiempos, no nos olvidemos que ahí se llevaron a Lucas Muñoz, a Micaela Bravo, lo que está pasando no tiene medida. La situación de la 42 es imposible”, dijo Mara Bou, referente de la APDH Bariloche. Marcela Cano de la Multisectorial relató que “hay reiterados casos que todos fueron denunciados en fiscalía pero no hay uno solo que haya tenido una solución concreta para las víctimas”. Agregó un pedido de estadísticas acerca del “maltrato en comisarías” y que existe “la amenaza permanente a quienes denuncian”.

Bariloche