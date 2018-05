Endeudamiento en dólares: “es una absoluta irresponsabilidad”

La intención del gobierno municipal de tomar el crédito a pagar en dólares del Plan Castello puso en alerta a la oposición que anticipa su rechazo por considerar la medida “un acto de absoluta irresponsabilidad”.

La expresión corresponde al concejal del FpV, Daniel Natapof, quien cuestionó que el proyecto de adhesión a la toma del préstamo ingresó ayer a última hora y fue incluido en el orden del día tentativo para ser tratado en lo inmediato por el Concejo Municipal.

“Hoy las provincias congelan la colocación de deuda por al crisis financiera, la propia provincia de Río negro ya perdió 1.4000 millones por endeudarse en dólares, más desafortunado y desatinado este proyecto, imposible”, señaló Natapof al ser consultado por “Río Negro”.

El concejal remarcó que el intendente Gustavo Gennuso tomó la decisión de aceptar el endeudamiento en dólares “en un momento de crisis, de absoluta incertidumbre, en un día negro en la city porteña por un dólar que no sabemos cómo va a trepar”.

Bariloche toma deuda en dólares con la coparticipación como garantía

El proyecto de adhesión a un endeudamiento por 57 millones de pesos, a devolver en dólares, debe ser tratado por el Concejo Municipal y requiere de los dos tercios de los votos. Gennuso tiene asegurados 7 votos de los concejales de Juntos y resta uno para poder tener el aval, que podría garantizarlo el bloque unipersonal del Pro si el concejal Daniel González sigue el correlato de su partido en otras ciudades.

Natapof consideró que “si algo le faltaba a Bariloche por nivel de complejidad crónico que tiene su economía, es tomar endeudamiento en dólares” y aseguró que el intendente “está hipotecando futuras gestiones” ya que el primer pago de capital de interés está previsto para 2024, según reza el proyecto.

También el Frente Grande cuestionó la decisión de Gennuso y aunque no tiene representación en el Concejo, el partido dejó expresado su rechazo. “Le decimos al intendente Gennuso y a los concejales que no avancen con este endeudamiento en dólares ya que el municipio no va a poder afrontar su pago”, expresó Julio Accavallo, presidente del FG.

“Cuando se dispara el precio del dólar y la Argentina se encuentra sumergida en una grave crisis financiera, en Bariloche para tratar de levantar su gestión el intendente Gennuso continúa las políticas de Macri y Weretilneck y pretende seguir endeudando al municipio”, señaló el dirigente.

También apuntó que “el intendente no ha especificado de donde va a sacar los recursos para afrontar los pagos de la deuda que pretende tomar”.