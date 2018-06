Fiesta de la Nieve austera y con elección por redes sociales

A pesar de las críticas de algunos artistas locales por la modalidad de selección para participar en la Fiesta Nacional de la Nieve y en especial, la votación del público on line, los integrantes de la comisión de eventos del municipio ratificaron el mecanismo.

“Se decidió apostar por los artistas locales y nos pareció fundamental hacer partícipes a los vecinos. Que la gente elija a los 6 artistas que tocarán en la fiesta. Se trata simplemente de apoyar a nuestros artistas que son muchos y muy buenos”, expresó el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón.

Aseguró que “todos los artistas tendrán posibilidad de participar” en el evento que se llevará a cabo del 28 de julio al 5 de agosto ya que habrá dos procesos de selección. Por un lado, los artistas que cumplan con todos los requisitos seguirán en marcha para competir en una votación a través de las redes sociales. De quedar seleccionados para el evento, cobrarán un caché.

“Los que no cumplan con los requerimientos (por ejemplo, quienes no poseen factura) van a poder sumarse, obviamente no en los horarios pico de la fiesta y no cobrarán caché. Un jurado seleccionará tres bandas y el premio no será económico sino el apoyo para grabar un demo o financiar la gráfica de su grupo”, expresó Burlón y aclaró que “si en el transcurso del año, regularizan su situación, el próximo año pueden participar ya cobrando por ello”.

Algunos músicos locales objetaron la votación on line, argumentando que “implica una competencia entre pares por conseguir un lugar”. También remarcaron que de esta forma, se fomenta que “la elección pase por las amistades o movidas en redes sociales”.

“No es una competencia, especificó Burlón, todo no se puede y no da el tiempo ni los recursos para hacerlo de otra manera. Además, no todos los artistas se quejaron ya que hay 20 inscriptos hasta el momento”.

El tiempo para inscribirse es hasta el primero de julio -y hasta el 10 para quienes no cumplan con todos los requisitos-. Los artistas deberán presentar un demo que será subido a una “plataforma especial” y a través de ella, el público podrá votar.

“Por el momento, no está prevista la participación de artistas nacionales. Hay algún ofrecimiento de bandas que quieren venir a tocar gratis y se está evaluando. Pero la decisión es no pagar a un artista que no sea local”, aseguró Burlón y concluyó: “Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Lo cierto es que acá todo se hace con buena fe”.