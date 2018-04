Yésica Campos era víctima de violencia de género

Cristian Maldonado estuvo ayer incómodo, nervioso y hasta se mostró inquieto en varios momentos de la segunda jornada del juicio en su contra. Sobre todo, cuando escuchó a varios testigos que relataron ante el tribunal los hechos de violencia física y psicológica que Yésica “Coco” Campos sufrió a manos del imputado, que era su pareja.

También, soltó algunas lágrimas cuando Fabiana Córdoba, la madre de la víctima, contó situaciones relacionadas con la hija de Maldonado y Campos.

Los testigos abonaron la teoría de la fiscalía y de la querella, que sostienen que el homicidio de Campos ocurrió en un contexto de violencia de género.

Córdoba recordó toda la odisea que su hija vivió junto a Maldonado. Una relación marcada por situaciones de violencia, con separaciones y reencuentros.

“Un día me llama Coco y me dice que Cristian la había intentado ahorcar”, recordó la mujer. Dijo que su hija se comunicó desde Córdoba, donde vivía con Maldonado.

Mientras la mujer declaraba, el acusado tomaba apuntes en un cuaderno y dialogaba con sus defensores oficiales Juan Pablo Laurence y Marcos Cicciarelo.

La mujer recordó que la noche del 23 de diciembre de 2014 vio partir a su hija, su nieta y a Maldonado, que subieron a un colectivo en Río Colorado porque viajaban hasta Neuquén capital y desde allí seguían hasta El Bolsón, donde se radicarían. Fue la última vez que vio a Campos.

“Le dije a Cristian: cuidalas”, rememoró Córdoba. “Me dijo que me quedara tranquila que las iba a cuidar”, señaló.

La tarde del 28 de diciembre de 2014 habló con su hija por última vez. “¿Qué pasó?, ¿te pegó?”, preguntó Córdoba a su hija. “Cristian volvió a ser el mismo de siempre, me dijo Coco”, aseguró la testigo. Dijo que Maldonado denigraba e insultaba a su hija.

Contó que le compró los pasajes a su hija y su nieta para que regresaran el 29 de diciembre de 2014 a Río Colorado. Esperó en la terminal hasta la madrugada del 30. Pero nunca llegaron. Nunca subieron al colectivo.

Llamó varias veces a su hija que no respondió. Hasta que recibió un mensaje de texto: “Por una vez en tu vida dejame pensar. Cristian no tiene nada que ver. Mati está bien. Yo me voy a comunicar con vos. Todo va a mejorar”. Dijo que recibió varios mensajes de texto del celular de su hija. Pero nunca un llamado. Hasta que le comunicaron que habían hallado el 8 de febrero de 2015 unos restos humanos que podrían ser de Campos. Días después, recibió la confirmación de que se trataba de Coco.

El fiscal Martín Lozada y el abogado querellante Nelson Vigueras sostienen que Maldonado mató entre el 28 y la madrugada del 29 de diciembre a Campos y enterró su cuerpo en un descampado del barrio Almafuerte, en el sector Loma del Medio de El Bolsón.

Una testigo que les prestó una cabaña para que estuvieran en El Bolsón mientras se acomodaban, recordó que el 28 de diciembre Campos se despidió porque regresaba con su hijita a la casa de su madre. Al día siguiente, vio, sorprendida, a Maldonado y la nena. El acusado le dijo que Campos se había ido y que le había dejado a la nena. La explicación no convenció a la mujer. Después, se incendió la cabaña y la mujer sospechó de Maldonado.

Otro testigo declaró que visitó a Maldonado y vio ropa de mujer, el documento y el celular que usaba Campos.

La jueza de Paz de Río Colorado y una licenciada en servicio social que evaluaron a Campos señalaron que había sido víctima de violencia de género.

Te puede interesar: No saben cómo murió Yésica Campos