Básquet: volvieron a ganar Progreso, Independiente, Pacífico y Petrolero

Anoche, Independiente, Del Progreso, Pacífico y Petrolero metieron su segunda victoria y por eso son los líderes del Pre Federal de básquet jugadas dos fechas.

Centro Español debutó con un triunfo en su casa ante Deportivo Roca (71 a 65); en el partido más parejo de la segunda jornada, El Biguá -en la prórroga- le ganó a Pérfora por “1”. Habían igualado en el reglamentario en 66 y la cifra final terminó 71 a 70 para los dirigidos por Mauricio Santángelo.

En la Cueva de Plaza Huincul se encontraron dos conocidos del último Federal y Petrolero marcó la diferencia ante Centenario. Fue por 88-67, en un duelo que se quebró en el tercer parcial, donde el matador encontró efectividad -constante- en cada avance.

El trámite del partido fue parejo y con una fuerte intensidad en los avances rápidos. Fausto Boglio intenta anotar ante la férrea marca de un rival.

El Decano jugó por primera vez ante su gente y en el remodelado Viejo Ramírez, y no tuvo problemas para dejar en el camino a Cinco Saltos por un claro 94-69. Un segundo cuarto colosal, que terminó 35-9, definió la historia muy rápido.

Otro de los punteros está en General Roca y es Del Progreso, que en su segunda presentación, esta vez ante su gente, le terminó ganando al debutante Club Plottier 72 a 66.

Síntesis

Del Progreso (72): Marco Roumec 30, Sebastián Pérez Ascani 9, Joaquín Santos 6, Fausto Boglio 3, Diego Agnoli 10 (FI), Franco Benítez 2, Francisco Gaytán, Leonardo Solís 4, Juan Cruz Rodríguez 3, Mauricio Pane 5, Laureano Corominas. DT: Marcos Fernández.

Club Plottier (66): Pablo Rodríguez 8, Giuliano Peralta 9, Nataniel Rodríguez 26, Franchesco Gallina, Pablo Crauzas 11 (FI), Mariano Betti 1, Julián Tapia 9, Valentino Bartoli, Helmut Duckwen 2, Pablo Marte Fernández, Francis Córdoba. DT: Gabriel Alzugaray

Parciales: 17-19, 39-28 y 53-49

En el gimnasio de Corpofurt, Independiente ganó corriendo, superó 101-62 a Cipolletti. Libre tuvieron Atlético Regina y Unión AP de Allen.

Próxima fecha 17/9

En la tercera fecha, el próximo viernes, tendrán libres los clubes roquenses de Deportivo Roca y Del Progreso.

Unión AP vs. Cinco Saltos, Centenario vs. Pacífico, Centro Español vs. Petrolero, Atlético Regina vs. Cipolletti, Independiente vs. Biguá, Pérfora vs. Plottier.