El «abuelo» de los lagartos: descubren el fósil de un pequeño animal que vivió con los dinosaurios

Un pequeño hallazgo en el corazón de la Patagonia, abrió una ventana gigantesca al pasado: a simple vista podría parecer insignificante porque no superaba los 15 centímetros de largo; sin embargo, la especie sorprendió por su valor científico.

El equipo de investigadores, nacionales e internacionales, lideró el descubrimiento de un nuevo lagarto fósil que vivió hace unos 70 millones de años en pleno Cretácico tardío, durante la era de los dinosaurios. Esta especie fue identificada como Paleoteius lakui.

El fósil fue encontrado en un yacimiento al sur de la localidad de General Roca y su estudio, recientemente avalado por la prestigiosa revista «Scientific Reports», aporta claves fundamentales para comprender la evolución de los reptiles en el hemisferio sur.

Equipo que lidera el trabajo y el paleontólogo Federico Agnolín (centro) presenta el hallazgo. Foto: MACN.

El Museo Argentino de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia», junto a la Fundación de Historia Natural Azara y el Museo Patagónico de Ciencias Naturales «Juan Carlos Salgado» de Roca, realizan hoy la presentación de este hallazgo paleontológico en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad se desarrolla desde las 11 y es en articulación con la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de Río Negro.

El paleontólogo e investigador Federico Agnolín es el encargado de presentar el hallazgo. Sus palabras podrán seguirse en una transmisión en vivo que se realizará en Roca, en el auditorio del museo. También se exhibirá una reconstrucción del cráneo del animal.

Paleontólogos durante la excavación de los restos de Paleoteius lakui. Foto: gentileza.

El nombre Paleoteius lakui combina el término griego “paleo” (antiguo) con “teyú”, palabra de origen guaraní utilizada en Argentina para referirse a los lagartos, mientras que “lakui” significa “abuelo” en lengua mapuche, en alusión a su carácter primitivo.

Además de Agnolín, los autores de la investigación son Mauro Aranciaga-Rolando, Gerardo Álvarez-Herrera, Martín Ezcurra, Ana Moreno Rodríguez, Pablo Chafrat, Nahuel Vega, Agustín Scanferla, Krister Smith y Fernando Novas.

Lagarto fósil de la Patagonia: un hallazgo excepcional

«Es un hallazgo excepcional en Sudamérica y en el hemisferio sur, porque los lagartos fósiles de fines de la era de los dinosaurios son muy escasos», adelanta Agnolín a Diario RIO NEGRO. El investigador independiente del Conicet se desempeña en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y pertenece al Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (Lacev).

Foto: Ignacio García.

Ante la fragilidad de sus huesos, por lo general estos restos suelen destruirse con el tiempo o bien por su pequeñez, son muy dificiles de hallar. «Esto hace que, prácticamente, desconozcamos la historia de los animales pequeñitos que convivieron con los dinosaurios«, explica.

A diferencia de otros restos fragmentarios encontrados en la región, este fósil conserva partes del cráneo, de apenas dos centímetros; vértebras y huesos de las extremidades. Todo esto permitió realizar un análisis anatómico sin precedentes. En paleontología, donde los pequeños reptiles suelen dejar registros incompletos por su fragilidad, este nivel de preservación es único.

Lagarto fósil de la Patagonia: pequeño, frágil y extraordinario

Su morfología revela un animal terrestre, con mandíbulas provistas de numerosos dientes finos, probablemente adaptados para alimentarse de insectos. Sin embargo, su verdadera importancia radica en el linaje.

Los análisis ubican a Paleoteius lakui dentro del grupo de los Scincomorpha, un linaje de lagartos hoy ampliamente distribuido en el mundo. No obstante, hasta ahora no existían registros fósiles de este grupo en Sudamérica para esa época.

Este dato cambia el mapa evolutivo conocido porque confirma que estos reptiles ya estaban diversificados en Gondwana mucho antes de lo que se creía y sugiere conexiones biogeográficas más complejas entre continentes.

«El Paloteius lakui abre más preguntas que certezas. Prácticamente no sabemos nada sobre los lagartos patagónicos y no se parece en nada a los lagartos del resto de Sudamérica, ni a los del resto del mundo». Federico Agnolín, paleontólogo e investigador de Conicet en Buenos Aires.

En un contexto donde el registro fósil del hemisferio sur es extremadamente escaso, con menos de una docena de especies conocidas frente a más de 150 en el norte, el hallazgo no solo suma una especie: revela un capítulo entero desconocido de la historia evolutiva.

Lagarto fósil de la Patagonia: un ecosistema perdido en Río Negro

El fósil proviene del yacimiento Salitral Ojo de Agua en Río Negro, una zona que ya había dado pistas de un pasado vibrante. En ese lugar, convivieron pequeños mamíferos, serpientes, ranas y dinosaurios en un ambiente completamente distinto al actual.

Hace 70 millones de años, esa región no era desértica: estaba formada por lagunas cercanas al mar, rodeadas de vegetación y con una biodiversidad rica y dinámica. Este nuevo lagarto se suma a ese paisaje reconstruido y aporta información de los ecosistemas del final de la era de los dinosaurios.

Lagarto fósil de la Patagonia: tecnología de vanguardia

El estudio de este fósil no habría sido posible sin la implementación de tecnología de punta y un enfoque interdisciplinario. Luego del trabajo de campo, mediante microtomografía computada, los investigadores lograron observar su estructura interna sin dañarlo, con resolución micrométrica.

A partir de estos datos, se generaron modelos digitales en 3D que permitieron analizar en detalle su anatomía y compararla con otras especies. Además, se utilizaron sistemas de cómputo de alto rendimiento para realizar análisis filogenéticos complejos, clave para ubicar al nuevo reptil en el árbol evolutivo.

Lagarto fósil de la Patagonia: un trabajo científico en red

El hallazgo de Paleoteius lakui sugiere que podría ser una especie única o que aún se desconoce la historia evolutiva de los lagartos en Sudamérica.

Foto: MACN.

Si bien esta investigación abre más preguntas que respuestas, es el resultado de una red de colaboración entre instituciones científicas, museos y centros de investigación.

Son proyectos que buscan reconstruir el final de la era de los dinosaurios en la Patagonia y este descubrimiento evidencia que aún quedan historias ocultas. En Río Negro, un fósil diminuto volvió a recordarlo.