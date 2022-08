Arrancó el PreFederal de básquet: ¿Quién da más?

Una nueva edición del PreFederal se puso en marcha con los favoritos encendidos. A pura goleada, los candidatos ratificaron su chapa y no tuvieron piedad en la primera fecha ante rivales de menor jerarquía. En los seis encuentros que se disputaron no hubo equivalencias y en tres de ellos hubo conjuntos que superaron la barrera de los 100 puntos.

Por la Zona A, Petrolero Argentino, el campeón defensor, arrancó con todo como visitante y fue implacable ante Cipolletti. Los dirigidos por Sergio Bellandi fueron contundentes al imponerse por 105 a 46 al Albinegro. Juan ávila fue el goleador del Matador con 25 unidades.

Independiente de Neuquén, por su parte, fue otro de los candidatos que superó la barrera de los 100. El Rojo viajó a Allen donde visitó a Unión y lo derrotó con un contundente 109 a 61. Los de la capital neuquina contaron con Pablo Almendra como gran figura, con 29 puntos.

En el restante encuentro del grupo, Deportivo Roca abrió su participación con una convincente victoria en casa sobre Centenario por 89 a 67. El Naranja impuso condiciones de entrada gracias a la buena defensa y al juego interno de Jorge Coronado, máximo anotador del duelo con 28 tantos.

El campeón arrancó con todo y se impuso sin problemas a Cipolletti. (Foto: @leonqn)

Por la Zona B, en tanto, Pacífico se presentó en el Viejo Ramírez con una actuación aplastante sobre Atlético Regina. El elenco que comanda Maxi Rubio tuvo una soberbia actuación en casa y se impuso al Albo por 109 a 61. Una de las claves del triunfo estuvo en el buen reparto de goleo, ya que seis jugadores anotaron más de diez unidades en el Decano.

En Plaza Huincul, Pérfora volvió a ratificar que será uno de los protagonistas del torneo y derrotó a Cinco Saltos por 94 a 63. Lahuel Silva, con 24 puntos, fue el máximo anotador del Verde.

Biguá, por su parte, también arrancó con el pie derecho. Como local, los dirigidos por Mauricio Santángelo derrotaron a Del Progreso por 84 a 62 y se ilusionan con repetir la gran actuación del certamen pasado.

Luego de la primera jornada de acción, el Prefederal continuará con el domingo con la segunda fecha. Por la Zona A: a las 20, Independiente vs Cipolletti; a las 20, Petrolero vs. Centenario; y a las 21, Centro Español vs. Deportivo Roca. Por la Zona B: a las 20, Del Progreso vs. Plottier; a las 20.30, Cinco Saltos vs. Pacífico; y a las 21, Biguá vs. Pérfora.