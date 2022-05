Boston venció a Miami en el séptimo juego y pasó a las finales de la NBA

Boston festejó de visitante ante Miami en el séptimo juego y pasó a las finales de la NBA. Se impuso por 100 a 96 en un cierre apretado y jugará la serie por el título ante Golden State Warriors.

Los Celtics estuvieron al frente todo el partido pero en los últimos minutos el Heat se acercó y casi lo alcanza en el marcador.

El local tuvo un arranque muy flojo y el visitante metió casi todo. El primer parcial quedó 32 a 17 para Boston. Miami reaccionó en el segundo y achicó la desventaja para ponerse a 6.

Apareció Jimmy Butler en todo su esplendor con 18 puntos solo en el segundo cuarto. El tercero fue el más parejo y los Celtics apenas se alejaron un punto más.

El visitante sacó 13 a falta de poco más de 3 minutos pero el local se le arrimó. Un triple de Max Strus los puso a dos puntos, más cerca que nunca en el marcador.

En la jugada clave de la noche, Boston falló en la réplica y con 20 segundos por jugar, Butler optó por tirar de tres en vez de penetrar o esperar y erró el lanzamiento.

Los Celtics metieron desde la línea de libres y Strus no pudo repetir su acierto para achicar la diferencia. Así como Butler se equivocó en la decisión, es cierto que sin su aporte Miami no hubiera llegado adonde llegó. Fue el máximo anotador del encuentro con 35 puntos. También se destacó Bam Adebayo con 25.

En Boston, su tridente estuvo a la altura. Fueron 26 puntos para Jayson Tatum y 24 para Jaylen Brown y Marcus Smart. Al Horford fue determinante en defensa y bajó 14 rebotes. En definitiva, demostró tener más variantes que el Heat dentro de su plantel.

The @celtics raise the Bob Cousy Trophy as the 2022 Eastern Conference Champions! pic.twitter.com/7NAWkQrLJK