Facundo Mura se iría de Racing en diciembre

Facundo Mura atraviesa un gran presente en Racing Club. El lateral derecho le ganó el puesto a Gastón Martirena y fue titular en los dos partidos de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, tanto en Río de Janeiro como en Avellaneda. Además, fue titular en los últimos dos encuentros del torneo local, incluso uno de ellos jugando como lateral izquierdo. Su salida sería una baja sensible para el equipo académico.

El roquense termina su contrato en diciembre de este año y todo indica que se marchará en condición de libre, una vez que finalice la competencia de Racing en el plano local. Llegó al club en 2022 y ganó cuatro títulos: el Trofeo de Campeones, la Supercopa Internacional, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

La renovación de su contrato se transformó en una verdadera novela que lleva varios meses. La dirigencia, encabezada por Diego Milito y Sebastián Saja, busca acordar la extensión del vínculo desde mediados de año, pero las partes nunca llegaron a un acuerdo.

Según informó el periodista Leandro Adonio Belli, la oferta del club incluía una mejora económica considerable, pero Mura la rechazó porque pretendía que se le reconociera el atraso salarial correspondiente al período iniciado el 1° de enero de 2024.

Ante la negativa del jugador, Racing retiró la propuesta de renovación y, salvo un cambio de rumbo poco probable, el roquense quedará libre a fin de año.

Mura, de 26 años, cuenta con ofertas del exterior que le representarían una diferencia económica importante. De concretarse alguna de ellas, significaría su primera experiencia fuera del país, tras sus pasos por Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe y el propio Racing.