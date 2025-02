El gran debut de Luka Doncic en los Lakers: puntos, conexión con Lebron James y ovación del público

Tras protagonizar el traspaso del siglo en la NBA, Luka Doncic vivió su esperado debut con Los Angeles Lakersen un cómodo triunfo 132-113 ante los Utah Jazz en el que fue aclamado por el público.

El estadio del Crypto Arena recibió al esloveno como su nuevo ídolo y se ilusionaron con los primeros destellos de la dupla con LeBron James.

“Vestir la camiseta de los Lakers es especial. Agradezco la forma en que me recibieron mis compañeros, la dirección deportiva y todos los fans”, dijo el basquetbolista en sus primeras palaras.

14 PTS | 5 REB | 4 AST | 6th straight Lakers W



