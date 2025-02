La insólita declaración de Rubiales en su juicio frente a Jenni Hermoso: «Me comí a besos a muchos jugadores»

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, declaró este martes en el juicio en su contra por un presunto delito de agresión sexual y reafirmó su versión de que el beso que le dio a Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial de 2023 fue consentido.

Rubiales aseguró que la situación ‘no fue forzada‘, pero tuvo ejemplos pocos claros para normalizar lo sucedido, incluyendo a su familia y futbolistas. «Jenni había fallado un penal, para ella fue tremendo, le dije que lo olvidara que sin ella no lo hubiéramos conseguido el campeonato. Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó. Y al caer le dije ‘¿puedo darte un besito?’, ella contestó ‘vale’ y se fue riendo«

"Ella me apretó muy fuerte de las axilas, me levantó y al caer le pregunté que si podía darle un besito y me dijo 'vale'. Eso es lo que ocurrió".



🗣️ Luis Rubiales narra lo sucedido con Jenni Hermoso.



🔗 https://t.co/PmnRuu2fNj 🔗 pic.twitter.com/EBvYoGt2Hz — ElDesmarque (@eldesmarque) February 11, 2025

Más allá de su declaración, Luis no recuerda exactamente las palabras que le habría dicho la futbolistas y viceversa: «En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que dije ‘besito’. Son palabras sinónimas, la incidencia es la misma».

En esa misma línea se refirió al movimiento en el que él le toma el rostro a Jenni Hermoso para darle el beso: «Al ir a besarnos después que me diera permiso, le agarré la cabeza con las manos. Fue simultánea la pregunta, la respuesta y el beso. Le agarro la cabeza porque es como dar un abrazo. Fue algo espontáneo».

La Fiscalia le consultó tajante a Rubiales si estaba seguro que le dio un beso consentido a Hermoso, a lo que el exdirigente respondió: «Totalmente. Cuando tiene lugar una ceremonia de imposición de medallas, no hay música. Aquí se ha dicho que había mucho estruendo porque había música. Solo se puso la música cuando se levantó el trofeo».

Las llamativas respuestas de Luis Rubiales

En medio de sus respuestas a las Fiscalía, Rubiales tuvo desafortunadas declaraciones en torno a los besos o “piquitos» que aparentemente son frecuentes y causan rechazo en España: “No se gana un Mundial todos los días. Es un hecho extraordinario. A mis hijas no les doy siempre un pico, pero en fin de año o cuando aprueban todo, se lo doy”, expresó.

Hoy, Luis Rubiales vuelve a sacar y utilizar a sus hijas en el juicio: "Nos damos un pico en fin de año o cuando aprueban todas las asignaturas". Conviene recordar que este machista fue condenado a duplicar la pensión de sus hijas. pic.twitter.com/H76sP4C5tH — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 11, 2025

Luego agregó: «Me ha pasado con algunos compañeros, siendo jugador del Levante, me pasó cuando ganamos en el Bernabéu. Yo me he comido a besos a un montón de futbolistas», confesó.

Ante la consulta si hubiera sido un hombre el que se coronó campeón y le habría dado también un beso en la boca, Rubiales declaró: «Según la amistad. Con Jenni la tenía», en una respuesta que da vueltas al país y al mundo, luego de añadir: «A alguno de los jugadores les he matado a besos tras ganar la Nations League».