Fecha de clásicos, capítulo II: el Depo dio el golpe y el Rojo ganó por uno en el PreFederal

De los cinco partidos del viernes por la noche, hubo dos clásicos que se destacan del resto. Uno por la convocatoria y otro por la diferencia de categoría. La revancha de los clásicos interzonales en el PreFederal dejaron varias conclusiones e incógnitas a futuro. En tanto que el cruce entre los equipos de Plaza Huincul fue suspendido por el duelo decretado en la ciudad por la muerte de tres trabajadores en una refinería.

Deportivo Roca dio el golpe en casa al superar 68-62 a Del Progreso, que cinco días antes no le había dado chances. El equipo de Sebastián García aprendió rápido su lección, ejecutó su plan de juego y le ganó a un plantel que jugará Liga Argentina.

El comienzo del partido fue una continuidad del anterior, con Progre al frente siendo claramente superior en el perímetro, circulando la pelota y anotando. Pero en el segundo cuarto el Depo lo borró de la cancha con una defensa impecable y mayor agresividad para atacar el aro: parcial 21 a 5. Los triples de Fernando Margosa (15 puntos) acompañaron el goleo de siempre de Agustín Sánchez (23).

Bell fue importante en la base del Naranja. (Foto: Adrián Hernández)

En el complemento la tendencia no sólo no cambió, sino que se acentuó. Emiliano Bell (14) tuvo una noche muy sobria en los dos costados para conducir y defender y Roca dio mejor imagen como equipo. Del otro lado, Progre falló mucho desde larga distancia y no mostró recursos para suplir la falta de efectividad.

La máxima del Depo fue de 15 y Progre llegó a ponerse a 6 en el último parcial con Gustavo Maranguello (14) tirando del carro, pero ya era tarde. El local se tomó revancha ganó bien.

En La Caldera, con un marco de público imponente, Independiente se hizo dueño de Neuquén después de un final a puro nervio. Fue 83 a 82 sobre Pacífico, pero antes pasó de todo.

Después de la victoria en el Viejo Ramirez del domingo anterior, el Rojo hizo bien su tarea en los primeros tres cuartos bajo la conducción de Nicolas Correnti (10), el goleo de Lucas Villanueva (19) y, sobre todo, apoyándose en su defensa.

Villanueva es clave en el ataque del Rojo. (Foto: Marcelo Aranea, Prensa Club independiente)

Sin embargo, el equipo de Maxi Rubio salió a quemar las naves en el último cuarto y mostró que tiene calidad. Francisco Hoffmann (24), Sebastian Godoy Vega (13) y Rodrigo Lavezzari (13) encabezaron la ofensiva del Deca, que revirtió el marcador en el último cuarto.

El Rojo, que había sentido el desgaste, contó con una bomba salvadora de Enzo Nieva (10), otra de Villanueva y el rendimiento de siempre del goleador Pablo Almendra (25). Pacífico tuvo la última bola pero el aro dijo que no y la noche se vistió de Rojo.

En El Templo, otro recital del eterno Mario Sepúlveda (22) es el comienzo de la explicación del 115 a 61 de Centro Español sobre Club Plottier. Al igual que el sábado, no hubo equivalencias y el Torito ganó todos los cuartos por amplio margen.

Franco Leal (18) y Carlos Sepúlveda (15) también se destacaron en el goleo contra un rival que no tuvo a Andrés Duval y volvió a perder por amplio margen: el primer tiempo terminó 70 a 25.

Fue muy parecido a lo que hizo Biguá, que junto a Independiente sigue siendo uno de los dos invictos del certamen con récord 7-0.

En El Nido, el equipo de Mauricio Santángelo no le dio ninguna chance a Centenario (111 a 53) con un descollante Leonel Rodriguez (30) y el aporte de Nahuel Muñoz (22).

Cipo se tomó revancha de Cinco Saltos como local. (Foto: Leonardo Sánchez)

Cipolletti se tomó revancha de Cinco Saltos con el 74 a 72 en el predio exCorpofrut con Juan Andreotti (19) como máximo anotador albinegro. El partido fue apretado y el conjunto de Gabriel Alzugaray se desquitó de la caída por un punto en el Boris Kocina.

En el duelo restante, Atlético Regina festejó su primera victoria del campeonato sobre Unión Alem Progresista por 72 a 51. Santiago Godoy, el joven pero histórico base del Albo, anotó 22 puntos y fue el goleador en La Perla del Valle.