Liga Federal de básquet: plaga de clásicos en las fechas 15 y 16

El tramo final de la fase regular viene recargado. Sólo Pacífico tiene un panorama claro porque nadie le sacará el lugar en el 1-2, pero el resto tiene mucho por jugar en las dos fechas que cerrarán la parte inicial de la Liga Federal de básquet. Habrá clásicos al por mayor y, seguramente, una cuota importante de adrenalina en entre viernes 3 y el domingo 5.

Mañana pueden definirse algunas posiciones y se vienen partidos de alto vuelo. Por el capítulo 15 y las 21, el Decano recibirá a Independiente, Pérfora hará lo propio con Petrolero Argentino y Biguá aguardará por Centro Español, en el único de los cuatro juegos que no tiene cartel de clásico. A las 22 se medirán Deportivo Roca y Del Progreso.

El Depo y Del Progreso se cruzan por tercera vez en el torneo. (Club Deportivo Roca)

En los cuatro encuentros, el punto por partido ganado vale oro. Pacífico porque abrochar el 1 definitivamente y el Rojo porque puede asegurar su lugar en el top 6 luego de una temporada irregular. La pelea de los roquenses es por el podio y el cuarto lugar (tienen ventaja de localía en el play in), mientras que el derby de Plaza tiene al Verde mucho más cómodo que el Matador. Pérfora ganó los dos primeros y si hoy repite dará un paso gigante hacia la clasificación.

En Biguá-Centro Español se juega mucho más el elenco capitalino, que está en una lucha aparte con Pérfora. El Torito de Plottier, por su parte, todavía tiene una mínima chance de ser el mejor, pero necesita una mano del Rojo.

El domingo 5, capítulo final

Todo quedará más claro cuando suenen las chicharras y ahí se vendrá el último y definitivo capítulo (16), que tendrá el mismo programa, pero con localías invertidas. Será el domingo y más temprano: a las 20:30, Independiente vs. Pacífico y Del Progreso vs. Roca; y a las 21, Petrolero vs. Pérfora y Centro Español vs. Biguá. Ahí sí quedará cerrada la fase regular y se conocerán los cruces. El 1 y el 2 descansarán unos días, mientras que los otros cuatro se cruzarán en los play in (3 vs. 6 y 4 vs. 5), a un solo partido, en la cancha del mejor ubicado a lo largo de las 16 jornadas.

Santiago Pascual, la carta de gol en Petro.

Los últimos antecedentes vienen cargados de mucha paridad y está claro que puede pasar cualquier cosa. Entre la comodidad Decana y la complicación de Petrolero, hay seis equipos que todavía no definieron su lugar y por eso serán partidos a todo o nada, en una competencia que entra zona de play offs, camino a los ascensos hacia la Liga Argentina.

En las últimas temporadas, los zonales quedaron eliminados muy pronto y esta vez apuestan a una historia diferentes, con la ilusión de que alguno de los equipos del Neuquén o Río Negro pueda meterse en instancias definitivas.