Manu Ginóbili será incluido en el Salón de la Fama de la NBA

Emanuel Ginóbili será destacado con uno de los reconocimientos más importantes del básquet en el mundo con el ingreso al Salón de la Fama.

Será el primer argentino en recibir esta distinción. El mes pasado se confirmó que estaba entre los finalistas y el anuncio se ratificará el sábado.

El Salón de la Fama tiene a los mejores campeones de la historia de la NBA. Los últimos tres incluidos fueron Paul Pierce, Ben Wallace y Chris Webber.

Ginóbili ganó cuatro anillos de la NBA con San Antonio Spurs y la franquicia retiró su camiseta, reconocimiento para los más grandes ídolos.

