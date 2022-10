Pacífico se quedó con el último boleto directo al Federal y se cierra la fase regular

Pácifico (11-3) se convirtió en el último en asegurarse la clasificación a los cuartos de final del PreFederal de básquet y también se quedó el último boleto para la próxima edición del Federal. Además, con la victoria sobre Pérfora (8-5) se aseguró el segundo puesto de la Zona B, a una fecha del cierre de la fase regular.

Solo queda una jornada para el final de la primera etapa del certamen y sólo resta definir quien se quedará con el sexto lugar de la zona A, donde Independiente (13-1) finalizó como puntero gracias a la victoria por 99 a 72 como visitante sobre Petrolero (7-6).

El triunfo del Rojo fue de gran ayuda para Deportivo Roca (7-6) que se aseguró el tercer puesto del grupo al imponerse con autoridad a Unión (3-10) por 92 a 70 en Allen. El Mago, por su parte, todavía no pudo asegurar el sexto puesto del grupo y tendrá una prueba de fuego ante Petrolero como local, el domingo desde las 20.

Su rival directo en la lucha por entrar playoffs es Centenario (2-11), que mañana a las 21 visitará a Centro Español (11-2). El Torito viene de doblegar como visitante a Cipolletti (4-9) por 110 a 58.

El Naranja y el Albinegro cierran la fase regular el domingo a las 20.30 en Roca.

La Zona B, en tanto, ya tiene todo cocinado. Biguá (11-2), que tuvo fecha libre, y Pacífico son los dos primeros del grupo. El Decano ratificó esa posición al derrotar en el Viejo Ramírez a Pérfora por 83 a 76. El Verde ya quedó en el tercer escalón.

Atlético Regina (3-10), en tanto, dio la sorpresa en Roca. Doblegó a un juvenil equipo de Del Progreso (6-7) por 80 a 66 y sacó su pasaporte a los playoffs. Plottier (1-12), en tanto, quedó eliminado luego de derrota en doble suplementario ante Cinco Saltos (5-8) por 94 a 92.

La última se jugará para cumplir el calendario y tendrá los siguientes duelos: Biguá vs. Plottier, Pérfora vs Regina y Cinco Saltos vs. Del Progreso, todos a las 21.