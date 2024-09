PreFederal de básquet: impactos roquenses en la quinta fecha

Con resultados casi iguales y en condición de visitante, Deportivo Roca y Del Progreso festejaron en la quinta fecha del torneo PreFederal de básquet, que cumplió con la quinta fecha de manera parcial. La jornada se había abierto con la cómoda victoria de Pacífico en el clásico contra Independiente (95-75), mientras que quedó pendiente el partido entre Biguá y Pérfora, que se disputará el 20 de octubre.

Por lo pronto, el Depo se subió a lo más alto de las posiciones y venció a Centro Español, en Plottier, por 93-89. Del Progreso, por su parte, dio cuenta de Petrolero Argentino, por 91-89, en tiempo suplementario.

Gran victoria, de la mano de los canteranos

Lautaro Casemayor (21 puntos) y Agustín Montero (20 más 10 rebotes) fueron los máximos anotadores de Deportivo Roca, que ganó en El Templo de Plottier y alcanzó la línea de Independiente y Pacífico, con 9 puntos (4 victorias y 1 derrota). El Naranja ganó los tres primeros cuartos y se bancó la gran reacción del Torito en el cierre. Los parciales: 14-25, 36-53 y 59-78. Español se quedó con el último por 30-15, pero no fue suficiente.

Montero firmó un doble-doble. (Archivo Club Deportivo Roca)

El 73% en lanzamientos de dos puntos (22-30) fue vital para el Depo, ya que su rival terminó apenas por encima del 50 (52%, con 14-27). Estuvieron parejos en los triples (el local anotó 14 y la visita 13) y también en los rebotes (33-32), pero la eficacia de la visita en los tres primeros parciales fue clave.

Además de los canteranos, en Roca volvió a sobresalir Elías Iñíguez, con 19 puntos y 8 rebotes, mientras que Fito García Barros completó el cuarteto goleador con 17. En el local se destacaron Facundo Ramadori (19) y Manuel Caratino (11 rebotes).

Del Progreso, en tiempo extra

En un partido cambiante, Del Progreso metió una gran victoria en La Cueva de Petrolero, con parciales de 21-27, 36-45, 55-62 y 80-80. Fueron al tiempo suplementario y ahí, con el 11-9, la vuelta a Roca fue con festejo. Gustavo Maranguello, figura de la cancha, anotó un doble y un libre en el momento más caliente del juego, la visita sacó 5 (90-85) y Progreso se encaminó al triunfo.

El todoterreno alcanzó otro doble-doble con 20 puntos y 14 rebotes, y su socio ideal fue Maximiliano Canavo, también con 20. En el local no alcanzaron los 17 puntos de Franco Villalba y Pablo Pérez, ni los 13 rebotes de Leo Catelotti.

Posiciones y próxima fecha

Con estos resultados, la zona Sur del PreFederal tiene estas posiciones: Pacífico, Independiente y Roca, 9 puntos (4-1); Del Progreso, 8 (3-2); Pérfora 7 (3-1); Centro Español, 6 (1-4); Petrolero Argentino, 5 (0-5); Biguá, 4 (0-4).

La próxima fecha será la sexta y se pondrá en marcha el martes 17 de septiembre a las 21:30, con el partido Centro Español vs. Del Progreso. El viernes 20 a las 21:30 completarán Petrolero vs. Biguá, Deportivo Roca vs. Independiente y Pérfora vs. Pacífico.