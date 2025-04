NBA: Nikola Jokic hizo historia al convertir 61 puntos, igualar a una leyenda y conseguir una marca increíble

No hay dudas de que Nikola Jokic está marcando una época en la NBA. El pivot de los Denver Nuggets jugó el mejor partido de su vida y logró el tercer triple doble de 60 puntos en la historia de la mejor liga del mundo.

El serbio disputó 52.38 minutos, sin descansar tras la primera mitad, y firmó 61 puntos (su récord personal), once rebotes y diez asistencias. La anterior mejor marca de Jokic había sido los 56 puntos ante los Washington Wizards, en diciembre de 2024.

Con esta actuación, Jokic se convirtió en el tercer jugador en la historia de la NBA capaz de sellar un triple doble de 60 puntos, tras Luka Doncic (20 puntos, 21 rebote y 10 asistencias) y James Harden (60, 10 y 11).

HOW IN THE WORLD DO YOU GUARD THIS GUY??



