PreFederal de básquet: Independiente y Del Progreso, los dueños de la noche clásica

Independiente de Neuquén y Del Progreso de Roca se quedaron con los clásicos del torneo PreFederal de Básquet que sobresalieron del programa de la tercera fecha. El Rojo corrió desde atrás, pero lo dio vuelta en el último parcial y superó a Pacífico por 67-64 en La Caldera; mientras que Progre dominó a partir del segundo y festejó a domicilio: fue 79-71 sobre el Depo en el Gimena Padin.

En la zona B, Biguá metió su segundo triunfo del certamen, ante Pérfora (87-65) y Atlético Regina se recuperó ante Club Plottier (80-74). En la A hubo adelanto y Petrolero ganó por primera vez, con un claro 81-54 sobre Centenario.

Independiente lo ganó en el cierre y vibró La Caldera

A estadio lleno, Independiente tuvo paciencia y cortó la racha de cuatro victorias al hilo que llevaba el Decano. La primera mitad tuvo un claro dominio del visitante, que defendió mejor, pudo correr y mostró variantes en ofensiva. Con buenos arranques de Lucas Villanueva, ex Rojo, Diego Macedo y Sebastián Godoy Vega, controló el marcador en cuartos iniciales (25-14 y 38-31).

Godoy Vega vs. Paredes. (Matías Subat)

La historia se revirtió en la segunda mitad, el Rojo achicó distancias y aunque Pacífico siempre dio pelea, ya no tuvo las respuestas del comienzo. Agustín Sánchez, el mejor de la cancha, apareció en momentos claves, Chiqui Paredes metió triples determinantes y así la historia quedó abierta para los 10 finales. El tablero marcó 51-53 al finalizar el tercero y el cierre se llenó de incógnitas.

Un doble de Gino Veronesi y otro de Eitan Lodosky pusieron al frente a Independiente y partir de ahí la delantera siempre fue roja. El partido, en esos 10 minutos, fue un concierto de errores, pero el local, siempre arriba, cerró su negocio y festejó a full en La Caldera. Sánchez terminó con 17, Paredes firmó un doble-doble (11 y 10 rebotes) y Pablo Almendra trepó hasta 16 en el equipo de Andy García; mientras que Villanueva (otro doble-doble con 16 y 11), Lucas Romera (11) y Godoy Vega (11) fueron los mejores en el Decano de Maxi Rubio.

Del Progreso lo tuvo bajo control

A Del Progreso le llevó unos minutos acomodarse en el partido y Roca sacó las primeras diferencias del juego (12-5). Sin embargo, un triple y un doble de Gustavo Maranguello sirvieron para revertir la situación. Desde ese momento, con altos y bajos, el visitante manejó el tablero en el Gimena Padin.

El Depo, que reaccionó un par de veces (empató en 61 a los 3 minutos del último parcial), casi siempre se mantuvo en partido, pero la realidad es que Del Progreso fue más sólido, tuvo mejor efectividad en lanzamientos y especialmente, defendió con mayor intesidad. En medio de estadísticas sin grandes diferencias, hay un dato revelador: 14-5 en recuperos a favor de los dirigidos por Marcos Fernández.

Maranguello, intratable. (Club Deportivo Roca)

Maranguello, con otra noche MVP, llegó a 37 de valoración producto de 19 puntos, 16 rebotes y 4 recuperos. Tuvo como laderos a Tomás Sterz (14), Nicolás Kalalo (14) y Nacho Murias (11). En el Depo, Jorge Coronado terminó con doble-doble (18 y 11), seguido de Adolfo García Barros (17) y Benjamín Valls (16).

En El Nido, Biguá no tuvo problemas para superar a Pérfora, con una gran noche de Nahuel Muñoz, dueño de 21 puntos. También sobresalieron Marko Pamich (15) y David Fric (14 y 9 rebotes). Valentín Navarrete, el juvenil del Verde, fue el mejor de la visita con 17 puntos.

Comandados por Emiliano Bell (22 y 9 rebotes), el Albo debutó como ganador ante un Plottier que presentó batalla, gracias a la notable producción de Juan Cruz García, dueño de 27 puntos. También alcanzaron el doble dígito Giuliano Barcala (13), Renzo Alessandroni (11) y Tobías Rojas (11) en el local; Augusto Escalante (15) y Francisco Castro Liptak (14) en la visita.

Posiciones y próxima fecha

Zona A: Pacífico 5 puntos (2-1), Independiente 4 (2-0), Petrolero 3 (1-1), Cipolletti 2 (1-0), Centro Español 2 (0-2), Centenario 2 (0-2)

Zona B: Deportivo Roca 5 (2-1), Del Progreso 4 (2-0), Biguá 4 (2-0), Atlético Regina 4 (1-2), Pérfora 4 (1-2), Cinco Saltos 3 (1-1), Club Plottier 3 (0-3)

Cuarta fecha (domingo 3 de septiembre a las 20): Cipolletti vs. Centro Español (Ebensperguer-Botelli), Centenario vs. Independiente (J. Fabi-López Hoyos), Plottier vs. Cinco Saltos (Chaparro-Luna), Biguá vs. Del Progreso (Vivanco-Carrasco) y Deportivo Roca vs. Atlético Regina (Chaves-Delgado).