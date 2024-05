Ingresaron en la casa que le alquilaron en Bariloche y arrojaron todas sus pertenencias a la calle

Este martes a las 9.30, Cinthia Huerraleo trabajaba en un autoservicio cuando una amiga que cuidaba a sus hijos la llamó por teléfono. «Nos están golpeando y están tirando todo afuera«, le alcanzó a gritar desesperada. De inmediato, la mujer corrió hacia su casa en la calle Sargento Ramón Costa al 300, en el barrio 2 de Abril, al sur de Bariloche. Cuando estaba a pocos metros del lugar, pudo ver todo tipo de elementos desparramados en la vereda: su colchón, cajones de un armario, electrodomésticos, un cochecito de bebé y ropa.

Denunció que la mujer que le había alquilado esa casa tres años atrás, irrumpió en el lugar, junto a otras once personas y sacó todas sus pertenencias a la calle.

«Me tiraron todo. Me rompieron todo. Ahora estamos yendo al hospital para asistir a mi amiga porque la golpearon. Y después, no sé qué haremos porque no tengo dónde parar«, señaló Huerraleo con angustia. La mujer vive con sus cinco hijos (mellizas de 10 años, 14, 16 y 18 años) y un nieto de tres meses.

«Esta gente se fue a Buenos Aires y cuando les alquilé la casa, hicimos un contrato. Arreglábamos todo por transferencias. Un día, me dicen que necesitaban la casa porque la habían vendido. Yo simplemente les planteé que necesitaba un tiempo para encontrar alquiler», contó Huerraleo.

La búsqueda no resultó exitosa y la mujer decidió inscribirse en el listado del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas. «Cuando conté que no conseguía alquiler, me informan que donde estoy alquilando es un lote social. Son viviendas únicas que se les da a la gente que no tiene dónde vivir. Esta gente no solo la había alquilado sino que la pusieron a la venta«, contó.

Aseguró que incluso, desde el organismo municipal le dieron la opción de regularizar la deuda que registraba esa vivienda. «Resultó que la gente que me había alquilado estaba preadjudicada, pero nunca terminó de pagar. Entonces, me predispuse a regularizar la deuda y quedame ahí porque realmente no tengo a dónde ir a vivir», se lamentó.

Comentó que la mujer que le había alquilado la vivienda volvió de Buenos Aires un mes atrás. Desde entonces, Huerraleo afirmó que sufrió amenazas y apedreadas y que radicó varias denuncias. La última la radicó hoy al mediodía en la Comisaría 42 tras el incidente.

«Esta mañana, barretearon el portón, se metieron adentro de la casa y me sacaron de manera brutal. Eran seis hombres y seis mujeres que entraron a los golpes, golpearon a mi amiga con un palo en la cabeza, sacaron afuera el cochecito donde estaba el bebé y empezaron a tirar todas mis cosas a la calle», dijo Huerraleo y agregó: «Llamamos a la policía, pero demoró media hora en llegar y ya me habían tirado todo. Siento mucha impotencia«.