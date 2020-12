Berni se diferenció de Frederic y pidió bajar la edad de imputabilidad

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni se refirió a la baja de imputabilidad de menores y se diferenció de su par nacional Sabina Frederic.

El funcionario se mostró a favor de una reforma que permita penas a partir de los 15 años y criticó a Frederic, quien sostuvo que hay que aplicar políticas de prevención y no solo punitivas.

Fue el crimen del ciudadano armenio en Retiro el que reabrió el debate por la edad para ser imputable. Es que el adolescente de 15 años detenido como presunto autor del crimen fue demorado en al menos otras cuatro oportunidades en el año en causas por robo.

"Evidentemente, no somos un país normal y algunas instituciones no funcionan. Hasta que no se tome conciencia de que esas instituciones tienen que recuperar la agilidad, la responsabilidad y el compromiso para que las cosas funcionen, no tengo duda de que en la Argentina de hoy hay que bajar la edad de imputabilidad", señaló hoy Berni en diálogo con Radio Rivadavia.

Además el ministro de Seguridad bonaerense criticó los dichos de la funcionaria nacional. "La diferencia entre Frederic y nosotros es que ella no tiene responsabilidad territorial (...) se puede dar el lujo de decir cosas que a muchos nos cuesta entender", indicó Berni.