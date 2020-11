Billie Eilish entró al club de los mil millones de YouTube

El clip de "Bad Guy" de la artista estadounidense Billie Eilish se unió esta mañana al listado de videos con más de mil millones de reproducciones en YouTube, según reportaron medios especializados estadounidenses.

El tema, perteneciente a su disco debut “When We All Fall Aspleep, Where We Do We Go?”, irrumpió con potencia en todos los listados y plataformas digitales y colaboró a llevar a la joven artista californiana a los primeros planos de la música mundial.

"Bad Guy" consiguió además reportarle dos de los cinco premios Grammy que se agenció en la gala de este año, y era solo cuestión de tiempo para que su video en YouTube, lanzado hace año y medio, se uniera al “club de los mil millones”.

Sin embargo, por ahora está lejos de los primeros puestos del ranking, que lidera la canción infantil “Baby Shark Dance” con más de 7.130 millones de vistas.

El segundo lugar pertenece a “Despacito”, el hit de Luis Fonsi en colaboración con Daddy Yankee que sonó hasta el cansancio en 2017 y que acumula más de 7.050 millones de reproducciones; en tanto que el podio es completado por “Shape of You”, del inglés Ed Sheeran, con más de 5.000 visualizaciones.

