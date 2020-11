Biomas, la banda que le ganó a la cuarentena

El proyecto de Biomas nació en 2015, cuando dos de los músicos

de Villa Regina, Maxi Román y Danilo Miocevic, se encontraron para grabar el disco “A le la”. En 2018, nació “El retorno de los brujos”, un disco de 12 canciones, producido por Martín Misenta en Kimono Studio, y masterizado por el británico Matt Colton en Londres.

Entonces ingresan a la banda Hernán Mora (batería) y Agustina Lloret

(bajo). A fines del año pasado, surgió “METADATA”, con la

colaboración de Delfina Campos y Aníbal “Vieja” Barrios, histórico asistente de Luis Alberto Spinetta, material que fue producido por Martín Misenta y masterizado por Daniel Ovié.

En diálogo con Rio Negro, Danilo recordó el recorrido del grupo

hasta llegar al tercer disco.

P: ¿A qué sienten que le están cantando en sus letras?

R: Reconozco que en algún momento pensamos en las canciones como un mensaje que había que dar, pero hace un tiempo que dejamos de verlo así. Algunos procesos nos fueron llevando a otra forma de ver nuestra música sin esa imagen del oyente abstracto a la hora de componer. Si hay algo que aprendí estos años, creo que desde que grabamos “El retorno de los Brujos”, es que hacemos música, no para comunicar, sino para buscar. “Metadata” es un disco cuyas letras navegan en una escenografía medio sci-fi.

P: ¿Cómo se manejan en épocas de cuarentena?

R: Nosotros dimos el último show creo que 2 o 3 días antes de la cuarentena. Al día siguiente, sabiendo la que se venía, fuimos y desmantelamos la sala de ensayo. Nos llevamos todo. Armamos unos minihomestudios en nuestras casas y nos pusimos manos a la obra. Hacemos una videollamada 2 o 3 veces por semana, donde cada uno comparte lo que va creando. En seis meses llevamos compuestas unas 18 canciones, que van a derivar seguramente en un cuarto disco. El método, ese trabajo a distancia, está dando resultados muy inesperados. Soy completamente fan de los temas que están tomando forma. Se viene un disco muy visceral, muy fresco, que explora mucho nuestras respectivas adolescencias. Estoy muy entusiasmado.

P: ¿Cómo fue el trabajo para componer junto con músicos como Delfina y Aníbal?

R: Lo de Delfina fue muy espontáneo, la verdad. Desde el momento que escuchamos “Lento”, hace un par de años, nos partió la cabeza. Ella tiene una voz brillante, un registro grave muy particular, mucha onda, es imposible no hacerte fan al instante. Ella había mezclado ese corte en Kimono Estudio, donde nosotros produjimos nuestros últimos dos discos, así nos conocimos. Cuando le propusimos trabajar con nosotros en Metadata, ni lo dudó. Me acuerdo de que no necesitamos más que una toma. Entró, cantó, y ya está… brindamos. Es uno de los momentos más lindos del disco. Una bestia.

Lo de Aníbal fue muy loco. Él solía ir a Kimono con el Flaco Spinetta porque vivían relativamente cerca. Cuando el Flaco murió, él siguió frecuentando el estudio. Empezó a venir a las sesiones de grabación, le gustaba nuestra música. Le propusimos sumar su voz como intro de la canción “Los pájaros”. En ese momento nos confesó que Spinetta le pidió eso durante 40 años y él siempre se lo negó, así que nos sentimos muy privilegiados.

La grabación fue una locura. Maxi agarró 10 pedales de guitarra, los

conectó al micrófono de Aníbal que empezó a recitar esa intro

apocalíptica de "los Pájaros", mientras nosotros manipulábamos los

pedales y lo convertíamos en una especie de androide. Aníbal no

