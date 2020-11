Bloquean una empresa constructora de Neuquén en reclamo de fuentes de trabajo

Unos 30 desocupados bloquean el ingreso a una empresa de Neuquén tras que no cumpliera su compromiso por abrir fuentes de trabajo. (Foto: Gentileza).

Esta mañana 30 desocupados se asentaron sobre la entrada de una empresa constructora de Neuquén capital. Impiden el ingreso del personal como medida de fuerza, luego de que la firma no cumpliera con lo pautado hace cuatro meses atrás. Uno de los manifestantes afirmó que se habían comprometido a abrir puestos laborales, pero sostuvo que aún no fueron llamados para ingresar a trabajar. Aseguran que no se irán hasta que los reciba el propietario o los representantes del sindicato de la Uocra.

La empresa se ubica en calle Doctor Ramón, sobre la obra que está en el margen oeste del nodo vial de la Ruta 7. "Estamos bloqueando el portón", señaló uno de los desocupados,quien explicó que "la idea es que no hagan producción": "La empresa está cerrada".

Uno de los manifestantes contó que hace cuatro meses atrás la firma junto al sindicato de la Uocra se comprometieron a abrir puestos de trabajo. "Dijeron que iban a contratar a dos personas y que cada dos semanas iban a ir contratando dos más", indicó.

Sin embargo, la empresa nunca cumplió con sus promesas por puestos laborales, según sostuvo uno de los desocupados que participa del bloqueo. Agregó que la Uocra se desligó de sus compromisos, por lo que reclaman que intervenga para mediar. Pese a que están afiliados al sindicato, afirmaron no sentirse representados.

Remarcaron que se trata de 30 personas que se quedaron sin trabajo antes y durante la pandemia, con experiencia en la construcción. "Somos obreros constructores", recalcó el vocero.

Aunque entienden que es poco probable que la empresa pueda contratar a todos en un primer momento, señalaron que se podría incorporar nuevo personal de la localidad para incorporarse progresivamente.

Hasta el momento no se presento a dialogar ni el propietario de la firma ni los representantes de la Uocra. Sostienen que no se marcharán ni dejarán pasar a nadie dentro del predio hasta tanto no les garanticen puestos laborales.