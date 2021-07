Boliches en Roca: más de 500 empleados esperan que abran

“Unas 560 personas no se están contratando porque no nos dejan abrir más horas y no habilitan las pistas”, sostuvo Orlando Mayer dueño de locales nocturnos con espacios de baile.

El comerciante que es uno de los referentes del rubro señaló que están reclamando la apertura de los boliches y la extensión horaria hasta las 3 para poder recuperar las pérdidas que tienen en ventas.

“En la parte bailable la pérdida es absoluta porque no se trabajó, y en el resto bar un 50% menos. El año pasado estuvimos desde marzo hasta septiembre solo con delivery. Eso equivale al 15% de las ventas de restobar”, señaló preocupado.

Mayer detalló que se pasó de trabajar 8 horas a 4. En cuanto a la restricción de usar pista de baile informó que afecta a unos 10 locales nocturnos.

Desde el Ministerio de Salud pidieron “paciencia” y que las actividades se irán habilitando a medida que bajen los casos. (Ver Aparte)

Darío Lagos, propietario de otro local ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen señaló que, si bien no tuvieron que despedir empleados, los fueron rotando para no dejar a nadie sin trabajo. “Nosotros somos un restobar con opción de espectáculos en vivo. La gente busca los espectáculos y tenemos un ciclo hace 11 años de salsa y bachata”, contó.

El comerciante indicó que cuando estaba habilitada la actividad funcionaba con burbujas que no superaban las 6 parejas. “Tuvimos buena respuesta por parte de la gente, usaban alcohol en gel y bailaban con barbijo”, dijo.

Mencionó que están esperando que vuelvan autorizar poder bailar porque es un servicio más que brindan como lugar de entretenimiento.

Además, señaló que al no estar permitido las personas buscan otras alternativas que no están reguladas para divertirse como las fiestas clandestinas.

“Podríamos ayudar a evitar un poco estos eventos y no habría tantas fiestas clandestinas. Si cortan los boliches la gente va a seguir buscando otras formas”, reiteró.

Para él tendrían que dar una fecha para la habilitación. “La gran mayoría de la población de Roca está vacunada y educada. Solo nos falta el ok para continuar con la actividad”, señaló.

Río Negro extendió hasta la 1 el horario de los locales gastronómicos. Los dueños reclaman abrir hasta las 3.

“Sin oxígeno”

Mayer expresó que están “sin oxígeno, en la parte económica es un rubro donde hay sueldos todos los meses, aguinaldo, tengo 30 empleados no queremos dejar a ninguno afuera”.

Además de los que trabajan diariamente en el sector gastronómica señaló que hay mucha gente que se contrataba y que está sin trabajo porque no habilitan las pistas. “Hablamos de porteros, seguridad, un empleado más en la bacha en la barra, DJ, iluminador y animador”, detalló.

“Nosotros queremos trabajar porque pagamos impuestos en ningún momento la municipalidad dijo que iban a cortar la tasa de comercio, los impuestos hay que pagarlos todos los meses como corresponde”, reclamó.

El comerciante cuestionó: “¿Por qué no nos dejan trabajar mientras que el casino está habilitado con un aforo de 350 personas?“.

Aunque el horario es limitado expuso que la gente sigue saliendo y “hay fiestas clandestinas. El movimiento está, hay una restricción horaria pero no hay un control porque la gente no está preocupada y no acepta estas restricciones. Hay gente de 20, 30 y 40 años que se junta porque el día del amigo”, dijo.

Señaló que por fin de semana hay unas 15 fiestas clandestinas en Roca y que mañana lunes el número sería mayor por el Día del Amigo.

“Pedimos funcionar y con pista de baile hasta las 3, la gente está acostumbrada a los protocolos porque lo vivimos el verano pasado con las burbujas”, sostuvo.

“Nunca ocurrió absolutamente nada en el verano está claro que la municipalidad no está a favor nuestro, no se meten con las clandestinas pero tampoco nos dan una mano”, expresó.

Mayer explicó que la mayoría de los clientes llegan a su casa después de trabajar a las 20 y 21 horas. “Si vienen a comer llegan cerca de las 22, en unas horas se tienen que ir. Esto condiciona mucho el trabajo porque el cliente la piensa mucho antes de dirigirse a un local gastronómico”, analizó.

Desde Salud comunicaron que de a poco se habilitarán más actividades

El ministro de Salud Fabián Zgaib pidió un “poquito de paciencia” a los dueños de los locales nocturnos para la habilitación de los espacios bailables y la extensión horaria.

En declaraciones a periodistas de este medio señaló que hay una baja muy importante de casos y que esto tiene que ver con las restricciones y la vacunación.

“A medida que van bajando los casos, vamos abriendo las actividades. Abrimos los casinos y los bingos. Hay que tener un poquito de paciencia, yo sé que no es fácil porque llevamos mucho tiempo con restricciones y esto afecta a mucha gente, pero no es fácil estar en este lugar, ser el responsable de salud”, expuso el funcionario.

Señaló que a medida que la situación sanitaria lo permita “vamos abriendo y ampliando las habilitaciones. Ya hablé con los dueños de los locales para que tengan un poquito más de paciencia”, reiteró.

El ministro destacó que se pasó de 6.000 casos activos a cerca de 3.000. “Aún tenemos las restricciones nocturnas pero la baja de casos es importante en pleno invierno”, remarcó.

Resaltó que se han ido abriendo de a poco más actividades. “Hace poco se autorizaron deportes en espacios cerrados, solo se podía hacer hasta 10 personas y vamos a seguir con más flexibilizaciones”, aseguró.