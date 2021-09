Bottas sorprende en Monza y largará adelante en el sprint

Valtteri Bottas y Lewis Hamilton dominaron la clasificación en el autódromo de Monza, en Italia, por lo que mañana largarán adelante el sprint, en la previa a la decimocuarta fecha del Mundial de Fórmula 1.

Bottas cerró una buena vuelta en 1m 19s 55/100 y consiguió el mejor registro, porque la pole quedará para el ganador del sprint. Fue después de superar a Hamilton, mostrando el buen rendimiento de los Mercedes.

Max Verstappen, quien recuperó el liderazgo después de ganar la última prueba, se ubicó tercero con su Red Bull. Más atrás, Lando Norris; Daniel Ricciardo, ambos con McLaren; Pierre Gasly, AlphaTauri; Carlos Sainz; Charles Leclerc, los dos con Ferrari; Sergio Pérez, Red Bull, y Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo.

Bottas cambiará el motor de su Mercedes, pero largará adelante el sprint y penalizará recién en la final que se disputará mañana en Monza.

Mañana se cumplirá un nuevo entrenamiento y a las 11.30 se largará el sprint, con los Mercedes adelante. Este domingo a las 10 comenzará la final en Monza, donde una victoria tiene un valor agregado por la historia del tradicional circuito italiano.

