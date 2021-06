Buscan replicar el modelo del hogar Emaús de Bariloche

El Bolsón aspira a copiar el modelo de Emaús, el hogar para personas en situación de calle, que funciona desde hace 14 años en Bariloche.

Por el momento, unas siete personas suelen pasar las noches en colchones en el piso en una cabaña abandonada que cedió la parroquia de esa localidad.

“Hace dos años nos llamaron los vecinos de El Bolsón preocupados por un muchacho en situación de calle que estaba, como diríamos, muy roto. Ahí empezamos a gestionar para armar un hogar”, sintetizó Rodrigo Rapela, presidente de la Fundación Emaús.

Los años fueron pasando y no se ha logrado avanzar del todo. Pero hay un ejército de diez voluntarios nucleados por un sacerdote de la iglesia católica dispuestos a prestar ayuda.

El municipio de El Bolsón firmó un acuerdo en el que se comprometió a apoyar el proyecto tal como sucede en Bariloche. “El acuerdo incluía el alquiler de una casa pero no conseguimos. Sucede que la gente no quiere alquilar viviendas para que se usen como dispositivos para estas problemáticas”, indicó Rapela.

Uno de los muchachos en situación de calle de El Bolsón. Foto: gentileza

Tiempo después, el Obispado cedió un predio en el barrio Los Hornos y la fundación comenzó a construir, con apoyo de la Municipalidad y un privado que donó los materiales. Se había alcanzado a delimitar el perímetro, levantar paredes y colocar el techo pero un grupo de vecinos de ese barrio pidió detener la obra.

Para no tener inconvenientes, se decidió dar marcha atrás con este proyecto hasta que los vecinos entiendan de qué se trata el proyecto.

Con un hogar, aparece el vínculo afectivo con el muchacho de la calle y se puede iniciar la recuperación con un acompañamiento”, Rodrigo Rapela, Fundación Emaús.

En ese momento, la parroquia Nuestra Señora de Luján aportó una cabaña abandonada que requiere mejoras urgentes. Los colchones para los muchachos están en el piso, no cuenta con baños donde puedan bañarse ni con agua caliente. Solo tiene un calefactor.

“Las ranchadas son los lugares que arman para pasar el invierno. Lo que tenemos hoy, más que un hogar es una ranchada adentro de un terreno. No tienen normas y tampoco podemos ingresar a los voluntarios”, especificó Rapela.

Aclaró: “Le damos un lugar para que no mueran congelados. Pero no tienen piezas, ni ventilación. Nada. No se pueden bañar. Tres meses sin bañarse, alcoholizados. Por eso, decimos que hoy en El Bolsón, solo se hace asistencialismo. Queremos darles un hogar pero no logramos acceder a un lugar”, indicó.

Al no concretarse el alquiler de una casa, el municipio se comprometió entonces a refaccionar un garage cercano a la cabaña que está en mejores condiciones. Requiere calefacción y la construcción de baños, en un principio. “Diez días atrás, elevamos la cesión formal del garage por parte de la iglesia y suponemos que, en el municipio, están analizando cómo atajar el tema”, agregó.

Rapela consideró que la fórmula “voluntarios, estado e iglesias (en plural)” es clave para el éxito del dispositivo. “Por eso, aspiramos a repetir en Bolsón la metodología de Bariloche. Queremos en Bolsón, el municipio copie el modelo de Bariloche. Hasta ahora, tenemos el acuerdo de palabra y está firmado pero los necesitamos en el campo. Necesitamos operadores ya que hasta acá no han nombrado a ninguno”, planteó.

Ejemplificó que, en el hogar de Bariloche, todas las personas ya fueron vacunadas y están monitoreadas por el hospital Ramón Carrillo. También se ofrecen viandas y módulos a gente en situación de calle que no pernoctan en el hogar ya sea porque “no quieren o se portan mal”. Esto es posible con la ayuda del voluntariado.

Uno de los muchachos en situación de calle de El Bolsón. Foto: gentileza

Resaltó también que el dispositivo es “apolítico”. “En los 14 años de Emaús, la provincia nos ayudó muy poco. Acompaña pero no pone dinero. La ayuda fuerte siempre fue del municipio. Cada intendente fue aumentando el servicio en el hogar. Y eso debería suceder en Bolsón”, continuó.

Estimó también que una vez que la comunidad conozca el trabajo que pretenden realizar, “se podrá retornar a la obra de Los Hornos que está cerca del centro. Es para los barrios humildes. No solo alojamos, damos viandas”, explicó.