Buscan visibilizar la vida adulta de las personas con discapacidad en Neuquén

El foro en defensa de los derechos de las personas con discapacidad ya anunció el objetivo a cumplir para el 2022: en carácter de denuncia pública, buscarán visibilizar la vida adulta de personas con discapacidad. Señalaron que el año que viene darán inicio a una «conversación prioritaria, tendiente a la visibilización de la vida adulta de las personas con discapacidad en busca de su autonomía personal, lo que constituirá nuestro trabajo para el año 2022″.

La ley 26.378 establece en su artículo 19 que el Estado debe garantizarle a las personas con discapacidad el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, con opciones iguales a los demás y libertad de elegir. Por esta razón desde el foro pretenden «conocer el devenir cotidiano de las personas con discapacidad, y la posible realización o no de su vida independiente«.

En esta línea, la coordinadora del foro, Carmen Senger, señaló que «se hace necesario identificar y conocer en profundidad y con perspectiva de género, la vida de las mujeres madres de personas con discapacidad«, con la intención de visibilizar también «lo maliciosamente oculto por parte de las Instituciones del Estado, que las utiliza como mano de obra gratuita y de por vida para las tareas de cuidado«.

El foro pretende trabajar en la idea de lograr la autonomía entre hijo/hija con discapacidad y madre, y viceversa. «Está tan invisibilizada esta violencia contra la mujer y contra las personas con discapacidad que no pueden ser autónomas, que hace que las personas no puedan evolucionar, no puedan crecer. En el fondo está ese pensamiento de eternos niños, de cordón umbilical eterno que no se corta», expresó.

«Hay un problema cultural que hace que las madres nos sometamos a aceptar ese lugar que la sociedad nos da«, expresó Senger. Indicó, además, que cuando piden un aporte a las obras sociales para contratar una cuidadora, «a la que lo consigue la obra social lo va a hacer tipo limosna y lo va a utilizar políticamente«.

Explicaron que el proceso a llevar a cabo en lo que resta del año y 2022 inicia con la tarea de visibilizar y denunciar públicamente el incumplimiento del artículo 19. «Exigiremos que el Estado provincial invierta el dinero necesario y suficiente en Asistentes Personales para las personas con discapacidad erradicando la limosna«, expresó Senger. En caso de no lograr este objetivo «en un tiempo perentorio, se iniciarán acciones colectivas por vía judicial«.