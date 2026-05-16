Murió un motociclista tras chocar contra un poste en un paraje cerca de Cinco Saltos: era un joven de 17 años

Un joven de 17 años murió de manera trágica tras protagonizar un grave siniestro vial cuando circulaba en su moto. El hecho se produjo en el paraje conocido como El Arroyón, ubicado cerca de la localidad de Cinco Saltos.

Chocó contra un poste y murió: lo que se sabe del accidente

El episodio ocurrió el viernes cerca de las 19. Según la información brindada por fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO, la víctima circulaba solo a bordo de su moto.

Desde la Fiscalía informaron que, de acuerdo con la declaración de testigos, el joven circulaba a gran velocidad y sin casco por una zona con escasa iluminación. Al parecer, el exceso de velocidad provocó que perdiera el control en una curva peligrosa, lo que derivó en el choque final.

El joven fue asistido por personal de salud que se encargó de su traslado al hospital de Cinco Saltos, sin embargo minutos después de ingresar, los médicos confirmaron su muerte.

En el caso intervino el Ministerio Público Fiscal, quienes aseguraron que no hay ningún indicio de criminalidad y no habría intervenido ningún otro vehículo.