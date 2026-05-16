Un diputado libertario impulsó una medida para eliminar el impuesto de sellos en tarjetas de crédito en Buenos Aires

Un diputado perteneciente a La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para eliminar el impuesto de sellos que se aplica sobre las compras realizadas con tarjetas de crédito en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue impulsada por el legislador Oscar Liberman y apunta a derogar el artículo 252 del Código Fiscal bonaerense, que actualmente establece una alícuota del 1,2% sobre los débitos o cargos formalizados con tarjetas de crédito.

El aumento se calcula sobre el total de compras, cargos financieros, intereses punitorios, cargos por servicios, adelantos de fondos y cualquier otro concepto incluido en el resumen. El pago debe estar a cago del tutor de la tarjeta.

Diputado impulsó una medida para eliminar el impuesto de sellos en tarjetas de crédito: cómo sería

La medida propone una serie de modificaciones en otros artículos vinculados al gravamen y en la Ley Impositiva vigente. Esta misma se aplicaría en las compras realizadas en el gobierno de Buenos Aires.

El representante libertario argumentó que la Ley de Coparticipación Federal establece requisitos específicos que no cumplen en este tipo de operaciones. Ante este panorama, Liberman sostuvo una serie de cambios para una correcta funcionalidad para los usuarios.

Liberman también cuestionó la legalidad del impuesto y sostuvo que los resúmenes de tarjeta no reúnen las características jurídicas necesarias para ser considerados instrumentos alcanzados por el impuesto de sellos.

Oscar Liberman, miembro de la Cámara de Diputados por La Libertad Avanza (Foto: gentileza)

Eliminar el impuesto de sellos en tarjetas de crédito: el respaldo dentro de la Cámara de Diputados

El proyecto cuenta con el respaldo de otros 16 diputados de La Libertad Avanza dentro de la Legislatura bonaerense, entre ellos Agustín Romo y Francisco Adorni. La propuesta ahora deberá ser tratada en comisiones, en un escenario político complejo para la oposición provincial.

Según explicaron desde el espacio libertario, el objetivo es avanzar hacia “un sistema tributario más justo” y generar un impacto positivo en el consumo formal, reduciendo costos para los usuarios de tarjetas de crédito.

La iniciativa se suma a otros proyectos impulsados recientemente por el bloque libertario para reducir impuestos provinciales, entre ellos la eliminación del impuesto de sellos sobre operaciones inmobiliarias y transferencias de automotores en territorio bonaerense.

Con información de NA