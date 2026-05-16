Multados por «faena clandestina»: viajaban hacia Bariloche y llevaban carne sin habilitación en la caja de la pick up

Una camioneta que circulaba hacia Bariloche fue inspeccionada durante un control en la Ruta 80 y terminó con sus ocupantes multados por transportar carne sin autorización sanitaria. El operativo encontró cortes vacunos en la caja de la pick up, sin cadena de frío ni documentación respaldatoria.

Según informó la Policía, agentes de la Brigada Rural de la Unidad Regional III constataron que la carne era trasladada de manera irregular y dieron intervención al área de Bromatología y a personal de Ganadería.

Operativo sobre la Ruta 80 de Río Negro terminó con carne decomisada

La infracción fue encuadrada como “faena clandestina y transporte en un vehículo no habilitado” y se avanzó con el decomiso de la mercadería. Los ocupantes del vehículo no contaban con la habilitación del Senasa y explicaron que la carne estaba destinada para consumo familiar.

Desde los organismos de control remarcaron que este tipo de transporte representa un riesgo sanitario, ya que no existe trazabilidad sobre el origen de la carne ni controles bromatológicos previos a la comercialización o consumo.

El procedimiento se realizó durante un control montado sobre la ruta 80, pasando el río Pichileufu. Imagen ilustrativa.

La legislación provincial establece sanciones para quienes trasladen productos cárnicos sin autorización o fuera de los circuitos habilitados. En este caso, también intervino personal especializado para verificar las condiciones en las que era llevada la carga.

El operativo formó parte de los controles preventivos que se realizan sobre rutas de Río Negro para detectar transporte ilegal de alimentos y mercadería sin habilitación.