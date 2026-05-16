El último adiós a Omar Moreno, el hombre que murió en el choque frontal de la Ruta 22 en Cervantes: «Profundo dolor»

Cervantes continúa de luto tras el trágico fallecimiento de Omar Edgardo Moreno, un reconocido vecino de la ciudad. El hombre murió de manera trágico el pasado 14 de mayo cuando fue impactado de frente por un vehículo que se habría cruzado de carril para sobrepasar a un camión.

Los restos de Moreno serán despedidos este sábado por su círculo íntimo y la comunidad. En paralelo se sigue de cerca el estado de salud de su esposa, quien sobrevivió al siniestro pero resultó con heridas de gravedad por las cuales aún permanece internada en Roca.

«Profundo dolor» en Cervantes: mensajes de pesar y el último adiós

Omar Edgardo Moreno era reconocido en la ciudad de Cervantes. En vida fue una destacada figura y activa en la vida pública e institucional de la localidad.

Según la información brindada por el propio Ejecutivo municipal, Moreno integró el Tribunal de Cuentas del municipio entre los años 2007 y 2011. Además fue miembro activo de la Cámara de Comercio local y reconocido en la zona como un empresario comprometido con el desarrollo regional.

Su trágica muerte provocó un sinfín de expresiones de dolor y condolencias por parte de instituciones, dirigentes y vecinos.

La primera en pronunciarse por el fallecimiento de Moreno fue la intendenta, Claudia Montanaro, quien a través del sitio oficial del Municipio de Cervantes lamentó lo ocurrido y destacó la trayectoria de «quien fue convencional municipal en la primer carta orgánica de 1989, miembro del Tribunal de cuentas y convencional municipal en la reforma de la C.O. M de 2019». Tras esto envió «condolencias a familiares» y deseó «una pronta recuperación a los demás accidentados».

Asimismo el bloque político, Todos por Cervantes, a través de su sitio oficial, escribió: «Ante la irreparable pérdida y el profundo dolor que nos invade por el fallecimiento de Omar Edgardo Moreno, quien fue convencional constituyente, revisor de cuentas en la localidad e integró la lista de concejales de Todos x Cervantes siendo una parte fundamental, activa e importante de este espacio, siempre con una mirada clara y las palabras justas para cada ocasión, dejando un vacío tan grande entre quienes compartieron con él el trabajo, las ideas y tantos momentos vividos. Acompañamos a familiares, seres queridos y amigos elevando una oración por su descanso y deseamos una pronta resignación para todos quienes hoy sufren su partida».

También vecinos y amigos, se sumaron a los mensajes de pesar en redes sociales y recordaron a Moreno como una «persona humilde y sencilla». «Omar uno de los tantos vecinos que apostó a la localidad en aquellos años dando trabajo en su secadero de frutas y tan conocido aserradero de la familia Moreno», expresaba uno de los mensajes compartidos.

Omar Moreno, según la información brindada por familiares, será despedido finalmente este sábado en la sala velatorio ubicada en Belgrano 678 y luego será trasladado al cementerio local.