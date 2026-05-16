El Gobierno negó inquietudes de Estados Unidos por las causas judiciales de Manuel Adorni

El Gobierno salió a negar que Estados Unidos haya transmitido preocupación por las causas de enriquecimiento ilicito que involucran al jefe de gabinete, Manuel Adorni. Desde la Casa Rosada aseguraron que la administración de Donald Trump no está en los detalles de la política doméstica.

Según publicó Infobae, en Balcarce 50 causaron malestar las versiones sobre un supuesto interés de Washington por la situación judicial y patrimonial de Adorni.

Milei ratificó su respaldo a Adorni pese a las causas judiciales

En el oficialismo sostuvieron que el asesor presidencial Santiago Caputo no recibió señales de inquietud durante su viaje a Estados Unidos. En suelo norteamericano, Caputo mantuvo reuniones con Michel Jensen, integrante del área de Seguridad Nacional para América Latina de la Casa Blanca.

Fuentes del Gobierno afirmaron que en esos encuentros se habló de “la profundización de la relación sistémica entre Argentina y USA” y de “temas de gestión y de asuntos vinculados a la política internacional”.

Santiago Caputo viajó a Estados Unidos en medio de las versiones sobre tensión política por el caso Adorni. Foto: archivo.

Un integrante del Gobierno aseguró que es “falso” que la administración republicana haya consultado específicamente por Adorni. Desde el entorno presidencial insistieron en que, aun si hubiera existido una conversación de ese tipo, no la harían pública.

En paralelo, el entorno de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, evitó profundizar sobre el tema. “No vamos a hablar sobre supuestos”, señalaron. En la Cancillería que conduce Pablo Quirno también eligieron mantener silencio sobre las versiones que circularon en las últimas horas.

El caso Adorni se mantiene vivo en la agenda política

El Gobierno intenta cambiar el eje de la discusión pública y volver a instalar temas de gestión. Sin embargo, las revelaciones sobre el patrimonio de Adorni continúan dominando parte de la agenda política y generando tensión dentro del oficialismo.

En los últimos días, un contratista declaró que le pagó a Adorni US$245.000 en efectivo y sin recibos por trabajos realizados en una vivienda de Exaltación de la Cruz. También entregó un listado de tareas, fotografías y videos sobre las remodelaciones efectuadas en la propiedad.

En la última reunión de Gabinete, Javier Milei volvió a respaldar al funcionario frente a sus ministros. Según trascendió, el Presidente aseguró que no piensa desplazar a Adorni del Gobierno incluso ante un eventual costo electoral en 2027.