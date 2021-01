Button se suma con equipo propio a la Extreme E

Jenson Button, ex campeón de Fórmula 1, estará con su propio equipo en el certamen de la nueva categoría eléctrica. Gentileza.

Jenson Button, quien es ex campeón de Fórmula 1, será protagonista de la primera edición del certamen de Extreme E, después de crear su propio equipo, denominado JBXE, para la categoría de SUV eléctricos.

Button es el tercer campeón de la Fórmula 1, después de Lewis Hamilton y Nico Rosberg, que crea un equipo para participar en el certamen creado por el cofundador de la Fórmula E, Alejandro Agag.

El anuncio de JBXE, que se produce apenas 10 semanas antes de la prueba inaugural en el desierto de Arabia Saudíta, en abril, incrementó a 10 equipos para la primera edición del esperado certamen de la categoría Extreme E.

La primera imagen de la carrocería sugiere que el equipo de Button mantendrá la decoración blanca y amarilla fluorescente, un homenaje a su monoplaza de Brawn GP con el que ganó el título en 2009, que luce el McLaren 720S GT3 del equipo Jenson Rocket RJN del certamen británico de GT.

Button, quien se convirtió en el nuevo asesor principal de Williams F1, todavía no confirmó quién será su compañera de equipo, al tiempo que destacó que “JBXE tardó mucho en llegar y estoy encantado d anunciar su formaciónen el primer año del Extreme E”.

“Hace unos años me picó el interés del off-road, lo que me llevó a participar con mi propio equipo en algunas pruebas, como la Mint 400 e incluso la Baja 1000, y me encantó”, aseguró Button.

Button presentó su equipo, aunque todavía no confirmó qué piloto manejará el segundo auto. Gentileza.

“En Extreme E crearonun producto que ofrecerá pruebas de primera clase y entretenimiento a los aficionados, pero que servirá para destacar el impacto del cambio climático”, destacó el ex campeón de la Fórmula 1.