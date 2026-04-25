Martín Cirio tendrá su propio programa en Telefe Streams

El reconocido streamer Martín Cirio da un gran salto en su carrera y se incorpora al streaming de Gran Hermano, en su nueva edición “Generación dorada”. El influencer será colaborador dentro del ecosistema digital de Telefe, donde replicará su exitosa fórmula de “noticiero”, pero enfocada en los momentos más destacados del reality.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ciclo comenzará el próximo lunes al mediodía. A diferencia de otros programas de Stream Telefe, este formato se emitirá directamente desde la cuenta de Twitch del influencer, apostando a una conexión más directa con su comunidad.

“Lo mejor de GH en FaraNews. Noticiero by Nerea”, adelantaron en redes sociales, anticipando el tono que tendrá el nuevo contenido.

Un formato propio que ahora se mete en Gran Hermano

Esta nueva colaboración entre el reality y el streamer más influyente del país busca potenciar la presencia digital del programa y amplificar su impacto más allá de la televisión tradicional, con el objetivo de fortalecer también sus números de rating.

Cirio adaptará su ya consolidado “FaraNews”, un segmento de noticias de espectáculos y cultura pop con impronta propia, pero esta vez centrado en clips y situaciones de Gran Hermano. Así, los momentos más virales de la casa serán reinterpretados con su estilo ácido, irónico y cargado de modismos, sello distintivo que lo convirtió en una de las voces más escuchadas del streaming argentino.