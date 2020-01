Cada vez llegan más migrantes de otras provincias a Neuquén

Un total de 8.659 personas se radicaron en Neuquén, provenientes de otras provincias, de enero a octubre de 2019. El 60% se instaló en la ciudad capital. La cifra superó la marca del año anterior: en los 12 meses de 2018 ingresaron 8.187.

Los datos surgen de la cantidad de cambios de domicilio solicitados en los registros civiles de la provincia. Esto significa que no están contenidas las personas que hayan venido a Neuquén desde cualquier sitio, estén viviendo hace meses, y no hayan hecho el trámite aún. El número no incluye tampoco los movimientos internos, es decir quienes se mudaron, por ejemplo, de Zapala a Villa La Angostura.

El grueso de las personas se radicaron en las ciudades más populosas de la Confluencia: Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa. Los otros destinos elegidos fueron San Martín de los Andes y el norte provincial, principalmente Chos Malal. Los datos a los que accedió RÍO NEGRO no estaban desagregados por género.

Se calcula que 36 personas ingresaron diariamente a la provincia en los diez meses del 2019, si se contemplan solo las jornadas hábiles. Si la cuenta incluye los 365 días del año fueron 28.

Por mucho tiempo el discurso de los funcionarios públicos enfatizó en el abrumador caudal de familias que se instalaban en Neuquén. Lo cierto es que el cambio de domicilio es un trámite personal, y no puede determinarse si pertenecen a o no al mismo grupo familiar.

El promedio anual de personas que se radican en la provincia ronda las 8.000. En 2020 se realizará el operativo censal, por lo que habrá datos poblaciones actualizados.

Los indicadores socioeconómicos en el conglomerado Neuquén-Plottier, durante 2019, fueron mejores en comparación a otras zonas del país que resultaron más afectadas por la crisis. La tasa de desocupación en el tercer trimestre del año pasado, según el Indec, se ubicó en 6,2%. Impactó especialmente en los jóvenes: en mujeres de hasta 29 años fue del 5% y en varones llegó al 9,2%. A nivel nacional el promedio de personas que buscaban trabajo trepó a 9,7%.

En cuanto a la tasa de empleo el promedio en el conglomerado fue de 55,3%: 65,2% en varones y 46,6% en mujeres. Esto se debe a que históricamente hay una desigualdad en cuanto a la participación en el mercado laboral.

En números 551.266 personas vivían en la provincia de Neuquén hasta 2010 según el censo: 277.658 eran mujeres y 273.608 varones. 362.673 era la población total del departamento Confluencia. Es el más populoso e incluye la capital.