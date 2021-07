Caimi subió al podio en el Rally Raid de Rusia

Franco Caimi consiguió un valioso tercer lugar en la acotada prueba que se cumplió en Rusia, que sirvió como preparación para el Dakar. Gentileza.

El argentino Franco Caimi, al comando de una de las Hero del equipo oficial, tuvo un destacado trabajo en el tradicional Rally Camino de la Seda, disputado en el sudeste de Rusia por el Mundial dede cross country, y terminó tercero en la categoría de motos.

Luciano Benavides, quien se alista en el equipo Husqvarna, cuando intentaba avanzar en la clasificación se vio perjudicado porque se acortó la prueba y completó el recorrido de emergencia, porque Mongolia, sede de varias etapas, cerró sus fronteras por la pandemia de Coronavirus, y se tuvo que conformar con el séptimo lugar.

En lugar de las diez etapas que tenía el cronograma original de la clásica prueba en Rusia, los participantes sólo pudieron cumplir con cinco parciales, que alcanzaron 3.108 kilómetros de los cuales sólo 651 kilómetros fueron de velocidad.

Caimi logró el histórico primer podio mundialista para la marca con base en el Norte de India. "Es un momento muy especial para mí, estoy contento y emocionado porque es un sueño que tenía desde muy chico y concretarlo es único", aseguró el piloto después de la premiación.

"Llevamos trabajando una vida y los frutos de ese trabajo se están viendo, Hero está haciendo un esfuerzo muy grande", recalcó Caimi, quien disputó su tercera prueba con el equipo.

Benavides reconoció que la prueba fue "atípica" y que "no se sintió como un rally" debido a las restricciones. Destacó que "fueron etapas cortas, sólo cinco jornadas de las cuales se repitieron dos y una no tenía navegación, y Mongolia era mi lado fuerte, pero no se pudo ir. Ahora tengo que trabajar en las cosas en la que tengo que estar más fuerte para llegar más lejos",.

Luciano Benavides fue uno de los que se perjudicó porque se anularon varias etapas y quedó séptimo en la general. Gentileza.

La prueba la ganó el experimentado austríaco Matthias Walkner, con KTM, seguido por el estadounidense Skyler Howes, con Husqvarna. En Quads se impuso el local Aleksandr Maksimov, relegando al polaco Rafal Sonik.