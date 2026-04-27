Informe de gestión: Manuel Adorni se presenta en Diputados y el Gobierno define nuevas metas de ajuste

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará esta semana su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, marcando su regreso a la exposición pública tras un periodo de menor perfil mediático. El funcionario estará acompañado por el presidente Javier Milei, en una jornada que el oficialismo considera clave para ratificar el rumbo de la administración y responder a los cuestionamientos de los bloques opositores.

La presentación en el Congreso se produce en paralelo a una semana de intensa actividad económica para el Presidente y el cumplimiento de plazos administrativos para el recorte del gasto público en todas las áreas del Estado.

La estrategia parlamentaria y el frente judicial de Manuel Adorni

Adorni deberá responder un pliego de casi 5000 preguntas formuladas por los legisladores de diferentes bancadas. Para afrontar la jornada, la Casa Rosada dispuso una estrategia dividida en dos ejes:

Gestión técnica: un equipo centrado exclusivamente en los indicadores y metas de los ministerios.

un equipo centrado exclusivamente en los indicadores y metas de los ministerios. Respuesta legal: un cuerpo jurídico encargado de dar cuenta de las consultas sobre investigaciones judiciales que involucran a funcionarios de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría General de la Presidencia.

Desde el entorno presidencial indicaron que la exposición busca normalizar la agenda del ministro coordinador, con el objetivo de retomar próximamente las conferencias de prensa diarias en Casa Rosada.

Auditoría interna: el plazo del 30 de mayo

En el plano administrativo, el Ejecutivo fijó el jueves 30 de mayo como fecha límite para que los nueve ministerios presenten sus planes de optimización de recursos. Las metas de ajuste establecidas son:

Gastos corrientes: una reducción obligatoria del 2%. Gastos de capital: un recorte del 20% en las partidas destinadas a inversión y obras.

Esta medida busca profundizar el superávit fiscal y asegurar que el esquema de austeridad se mantenga uniforme en la Administración Pública Nacional.

Mientras se desarrolla la actividad legislativa, el Presidente encabezará una serie de encuentros con fuerte contenido económico y académico: este lunes asistirá a la cena anual de la Fundación Libertad, y el martes realizará una disertación en el Palacio Libertad (exCCK) sobre modelos económicos.

Con información de Noticias Argentinas.