Llegó el frío polar: nieve en la cordillera y lluvias en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro este lunes 27 de abril
El inicio de la semana laboral en Neuquén y Río Negro está marcado por un ambiente puramente invernal. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por temperaturas bajo cero, nevadas en Bariloche y San Martín de los Andes, y el regreso de la lluvia a los valles.
El norte de la Patagonia transita un lunes 27 de abril de rigor climático extremo. El ingreso de una masa de aire frío de origen polar ha desplomado los termómetros en toda la región, generando un escenario de inestabilidad que combina heladas, viento y precipitaciones en diversas formas según la zona geográfica.
En Neuquén, Cipolletti y Roca, el frío se siente con fuerza desde las primeras horas.
La mínima cayó hasta los -3°C, consolidando una de las mañanas más frías de lo que va del año. La máxima apenas llegará a los 15°C. Durante la tarde, el cielo cubierto traerá probabilidades de lluvia (entre el 10% y el 40%). Se recomienda precaución al conducir ante la posible formación de escarcha o calzada húmeda.
Cordillera: lluvia y nieve para arrancar la semana en Neuquén y Río Negro
En la zona andina, el paisaje se vuelve blanco con la llegada de las precipitaciones sólidas.
- Bariloche: con una máxima de solo 8°C y una mínima de -1°C, se espera caída de nieve durante la mañana. El viento, con velocidades de hasta 31 km/h, aumentará la sensación de frío polar.
- San Martín de los Andes: la jornada será de mucha inestabilidad con presencia de lluvia y nieve. El termómetro oscilará entre los -3°C y los 8°C, siendo la mañana y la tarde los momentos más críticos para circular.
Viedma y la costa de Río Negro: permanece el viento con 50 km/h
Hacia el litoral atlántico rionegrino, el factor determinante será el viento.
- Viento: se esperan ráfagas que alcanzarán los 50 km/h, especialmente durante la mañana.
- Registros térmicos: la máxima se ubicará en los 13°C y la mínima en los 6°C, bajo un cielo que permanecerá mayormente nublado.
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