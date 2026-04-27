Llegó el frío polar: nieve en la cordillera y lluvias en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro este lunes 27 de abril

El norte de la Patagonia transita un lunes 27 de abril de rigor climático extremo. El ingreso de una masa de aire frío de origen polar ha desplomado los termómetros en toda la región, generando un escenario de inestabilidad que combina heladas, viento y precipitaciones en diversas formas según la zona geográfica.

En Neuquén, Cipolletti y Roca, el frío se siente con fuerza desde las primeras horas.

La mínima cayó hasta los -3°C, consolidando una de las mañanas más frías de lo que va del año. La máxima apenas llegará a los 15°C. Durante la tarde, el cielo cubierto traerá probabilidades de lluvia (entre el 10% y el 40%). Se recomienda precaución al conducir ante la posible formación de escarcha o calzada húmeda.

Cordillera: lluvia y nieve para arrancar la semana en Neuquén y Río Negro

En la zona andina, el paisaje se vuelve blanco con la llegada de las precipitaciones sólidas.

Bariloche: con una máxima de solo 8°C y una mínima de -1°C , se espera caída de nieve durante la mañana . El viento, con velocidades de hasta 31 km/h, aumentará la sensación de frío polar.

con una máxima de solo y una mínima de , se espera caída de . El viento, con velocidades de hasta 31 km/h, aumentará la sensación de frío polar. San Martín de los Andes: la jornada será de mucha inestabilidad con presencia de lluvia y nieve. El termómetro oscilará entre los -3°C y los 8°C, siendo la mañana y la tarde los momentos más críticos para circular.

Viedma y la costa de Río Negro: permanece el viento con 50 km/h

Hacia el litoral atlántico rionegrino, el factor determinante será el viento.