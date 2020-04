Cammesa advierte que las eléctricas dejaron de pagar

Es un efecto cascada: el masivo incumplimiento con el pago de las facturas de electricidad (un poco por el aislamiento y otro poco porque se cree que no habrá cortes de servicio) está a punto de destrozar la cadena de pagos del sistema. De hecho, las dos principales distribuidoras de energía del país, Edenor y Edesur, dejaron de pagar entre el 50% y el 60% de la energía que compran a Cammesa. La deuda global del sistema es hoy de 56.662 millones de pesos.



Hace unos días, Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) envió a la asociación de entes reguladores una nota con un mensaje inquietante.

“La restricción general de actividades y el aislamiento obligatorio de la población, sumado a la imposibilidad de suspender el suministro eléctrico por falta de pago, estaría generando una caída en la recaudación. Las distribuidoras manifiestan que los hechos mencionados, sumados a diversas dificultades de acceso al crédito bancario, desencadenan una imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con el pago de la facturación de la energía comercializada, proveniente de la generación y transporte entregados por los agentes del mercado eléctrico mayorista”, se lee en la nota firmada por Esteban Kiper, gerente general de Cammesa.

Entre Edenor y Edesur, que atienden al área metropolitana de Buenos Aires, la deuda con Cammesa correspondiente a la última facturación es de 6.000 millones de pesos, según datos que Energía On obtuvo de fuentes del sector eléctrico.

La deuda de las distribuidoras con Cammesa no es algo nuevo. Ante el exponencial aumento del precio mayorista durante el gobierno de Mauricio Macri, no fueron pocas las que decidieron dejar de pagar una parte para financiarse porque en sus jurisdicciones no obtenían un reconocimiento tarifario.

El dato 56.662 millones de pesos es la deuda total que mantienen las firmas con Cammesa.

Los principales deudores son hoy las empresas estatales de energía de Misiones (8.591 millones), Santa Fe (6.984 millones) y Mendoza (6.542 millones).

En cuarto lugar se ubica la rionegrina Edersa, que es privada, con una deuda de 4.479 millones de pesos. La compañía ya explicó, apoyada en estudios técnicos, que su incumplimiento es idéntico al atraso tarifario. Es decir que, si se le reconocieran los ingresos retroactivos, esa deuda quedaría saldada. En el gobierno provincial dicen otra cosa.

En diciembre había en todo el país 33 empresas que mantenían deudas con Cammesa; ahora son 45. Es el 58% de las distribuidoras del país.

Edersa es una de las distribuidoras que más deuda acumula.

“Es nuestro deber y compromiso evitar que se produzca una situación que afecte la cadena de pagos, ya que finalmente produciría una situación de dificultad en la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), en condiciones de seguridad y calidad. En este sentido, a sabiendas que atravesaremos un período difícil, solicitamos su colaboración para establecer en el área de concesión que los entes supervisan, las reales dificultades que atraviesan las distribuidoras y cuál es la magnitud de la caída de recaudación que está produciendo esta situación de emergencia, con el fin de que podamos trabajar en forma conjunta, sobre datos concretos y consistentes, en el logro de una salida sustentable para esta difícil e histórica situación”, le escribió Cammesa a la asociación de entes reguladores.

Lo que pretende el gobierno nacional, que controla Cammesa, es verificar “el impacto y la disminución de la recaudación que cada distribuidora invoca a partir de las medidas de restricción general de actividades y el aislamiento obligatorio de la población”.

En números 45 son las distribuidoras que acumulan deudas con la compañía mayorista. En diciembre eran solo 33.

Pide además Cammesa que se transmitan “las reales dificultades de las distribuidoras que supervisan, y les soliciten que establezcan con Cammesa un acuerdo de pago en base a esas realidades, siempre recalcando la necesidad de asumir con responsabilidad la salida de esta crisis, de la misma forma que se solicita a los usuarios que pueden hacerlo que cumplan con sus obligaciones, ya que las excepciones que estableció el gobierno nacional, están dirigidas a un sector de bajos recursos y que no debe generalizarse”.

En concordancia con este pedido, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de Río Negro solicitó a las tres distribuidoras de la provincia, Edersa y las cooperativas CEB (Bariloche) y Cearc (Río Colorado) la remisión “antes del último día hábil de cada mes de las respectivas declaraciones juradas (…) donde consignen el detalle de los pagos efectuados a Cammesa, Termocórdoba y/o Edersa”.

Cammesa cobra la energía entregada al sistema interconectado. Termocórdoba opera la central térmica modular de Bariloche. Y Edersa es la concesionaria de la línea de alta tensión Alicura-Bariloche.