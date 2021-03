Campazzo se lució en defensa y Denver venció a Indiana

Facundo Campazzo no convirtió, pero jugó un gran partido en defensa en la victoria que logró Denver Nuggets frente a Indiana Pacers. Gentileza.

El base argentino Facundo Campazzo no marcó puntos pero jugó un gran partido defensivo en el triunfo que consiguió anoche Denver Nuggets como local ante Indiana Pacers, por 121 a 106, en uno de los partidos jugados en una nueva jornada de la fase regular de la NBA.

Campazzo jugó 21m 32s, no sumó puntos y falló en tres intentos de dobles, pero lo importante del e xbase de Real Madrid se vio a nivel defensivo, donde sobresalió con tres rebotes, dos robos y seis asistencias, sumado a un balón perdido y una infracción.

En los Nuggets, que están en el quinto puesto en el Oeste , la figura fue el pivote serbio Nikola Jokic con 32 puntos y 14 rebotes. Michael Porter Jr y Will Barton sumaron 20 cada uno. En Indiana se destacaron Malcom Bogdon con 24 y Justin Holiday con 19.

Denver e Indiana ya se habían enfrentado en el cerrtamen. Fue el pasado 4 de marzo con triunfo para el equipo de Campazzo como visitante por 113 a 103 , por lo que la serie de la fase regular entre ambos equipos fue barrida por los Nuggets.

Denver Nuggets volverá a jugar mañana a las 22 como local ante Charlotte Hornets y luego se presentará el viernes en el mismo horario frente a Chicago Bulls nuevamente en el Ball Arena.

El serbio Nikola Kokic volvió a convertirse en el goleador y figura de los Nuggets. Gentileza.

En otros de los partidos que se jugaron anoche, Charlotte Hornets superó a Sacramento Kings, por 122 a 116, y Washington Wizards perdió con Milwaukee Bucks, por 133 a 122.

Campazzo jugó más de 21 minutos en la nueva victoria que logró el representativo de Denver Nuggets. Gentileza.

Detroit Pistons no pudo con San Antonio Spurs, que lo venció por 109 a 99; Brooklyn Nets le ganó a New York Knicks, por 117 a 112; Dallas Mavericks perdió con Los Ángeles Clippers, por 109 a 99; Phoenix Suns no tuvo problemas para vencer a Memphis Grizzlies, por 122 a 99, y Golden State Warriors cayó frente al campeón Los Ángeles Lakers, por 128 a 97.