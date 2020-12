Campazzo ya tiene un apodo de superhéroe en Denver

Aunque falta una semana para el debut oficial por la liga, Facundo Campazzo ya demuestra una rápida adaptación al universo de la NBA y a Denver Nuggets, su nuevo equipo.

Después de su buena presentación en el primer amistoso con Golden State Warriors, el base argentino se destaca en los entrenamientos y queda en evidencia la afectuosa relación que ya tiene con sus compañeros, incluidas las estrellas de la franquicia.

Luego del partido del sábado, Jamal Murray contó a través de Twitter que el nuevo apodo de ex Real Madrid era Spiderman. "Ese hombre está en todas partes", escribió el canadiense, figura de los Nuggets en la última temporada.

Jamal Murray: “Facu is incredible. For someone that short to be able to move his feet and stay in front of you, like legally...he’s just a menace on defense. His anticipation is great. We call him Spider Man over here...he did a (behind-the-head-pass) today just like Joker.” pic.twitter.com/OYymbP1Tx6