Una inmobiliaria de Villa Regina sortea seis meses de alquiler gratis: quiénes pueden anotarse

La iniciativa fue lanzada por Inmobiliaria Pagliaccio, una empresa familiar de Villa Regina que en los últimos años se destacó por incorporar herramientas poco habituales en el mercado inmobiliario regional, desde recorridos virtuales 360° hasta inteligencia artificial y firma digital. Ahora busca volver a sorprender con un sorteo que podría aliviar durante medio año uno de los principales gastos de cualquier familia: el alquiler.

En una actividad históricamente asociada a los métodos tradicionales, algunas inmobiliarias comenzaron a incorporar tecnologías y herramientas que hace pocos años parecían exclusivas de las grandes ciudades. En Villa Regina, una de las firmas que más ha apostado por esa transformación es Inmobiliaria Pagliaccio.

Fotos: Inmobiliaria Pagliaccio.-

La empresa, cuyos titulares son Gladys Pagliaccio y Mauricio Vesprini, viene impulsando desde hace años distintas iniciativas que buscan modernizar la experiencia de compra, venta y alquiler de inmuebles en la región.

Entre ellas se encuentran los recorridos virtuales en 360 grados para visitar propiedades a distancia, sistemas de firma digital para agilizar operaciones, herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la atención y búsqueda de inmuebles, producción audiovisual profesional para la promoción de propiedades y distintos desarrollos tecnológicos propios destinados a simplificar procesos tanto para propietarios como para clientes.

“Siempre intentamos incorporar herramientas que no son habituales en nuestro mercado. Muchas veces son cosas que incluso cuesta encontrar en ciudades mucho más grandes. Nos gusta innovar y buscar nuevas formas de mejorar la experiencia de quienes trabajan con nosotros”, explica Mauricio Vesprini.

Una nueva apuesta que llamó la atención

Ahora la empresa volvió a generar repercusión con una propuesta poco frecuente: el sorteo de hasta seis meses de alquiler para un inquilino de Villa Regina.

La iniciativa está dirigida a personas que actualmente alquilan una vivienda dentro de la ciudad y busca brindar un beneficio económico concreto en un contexto donde el costo habitacional ocupa una porción cada vez más importante del presupuesto familiar.

Lo que más llamó la atención de la propuesta es que la participación no está limitada a clientes de Inmobiliaria Pagliaccio. Por el contrario, la convocatoria fue planteada como una acción abierta para toda la comunidad.

De esta manera, pueden participar personas que alquilen a través de cualquier inmobiliaria de Villa Regina, así como también quienes tengan contratos celebrados directamente con propietarios particulares, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las bases y condiciones.

“Desde el primer momento tuvimos claro que no queríamos que fuera una acción exclusiva para nuestros clientes. La idea era que cualquier inquilino de la ciudad tuviera la misma posibilidad de participar, independientemente de dónde alquile o con quién tenga su contrato”, explica Mauricio Vesprini.

Según destacan desde la empresa, ese carácter abierto es uno de los aspectos que más repercusión generó desde el lanzamiento de la campaña, ya que amplía considerablemente el alcance de la iniciativa y permite que el beneficio pueda llegar a cualquier familia reginense que actualmente se encuentre alquilando una vivienda.

“Queríamos hacer algo que realmente ayudara”

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Mauricio Vesprini explicó cómo nació la idea del sorteo y aseguró que el objetivo fue generar un beneficio concreto para las familias de Villa Regina.

“Nos preguntábamos qué podíamos hacer que tuviera un impacto real. Muchas empresas realizan sorteos de productos o premios tradicionales, pero nosotros trabajamos todos los días con familias que destinan una parte importante de sus ingresos al alquiler. Entonces pensamos en generar un beneficio vinculado directamente con eso”, afirmó.

Además, reconoció que la repercusión superó las expectativas iniciales de la empresa.

Foto: Archivo RÍO NEGRO.-

“La verdad que no esperábamos semejante repercusión. Sabíamos que era algo diferente, pero nos sorprendió la cantidad de mensajes que recibimos. Mucha gente nos decía que nunca había visto una iniciativa similar y que le parecía una idea muy buena”, señaló.

Vesprini también remarcó que la innovación forma parte de la identidad de trabajo de la inmobiliaria y destacó la importancia de incorporar nuevas herramientas y procesos.

“Siempre estamos buscando incorporar herramientas nuevas. Algunas veces son desarrollos tecnológicos, otras veces son mejoras en la atención o en los procesos. Nos gusta probar cosas distintas y tratar de ofrecer algo más que el servicio inmobiliario tradicional”, sostuvo.

Una historia familiar que continúa

Inmobiliaria Pagliaccio es una empresa con más de 25 años de trayectoria en Villa Regina y mantiene intacto su carácter familiar. A lo largo de más de dos décadas acompañó a miles de familias en la compra, venta y alquiler de propiedades, consolidándose como una de las firmas inmobiliarias más reconocidas de la región.

Durante los últimos años, Mauricio Vesprini tomó la posta de una nueva etapa de crecimiento y modernización, acompañando el trabajo de Gladys Pagliaccio e impulsando la incorporación de nuevas tecnologías y estrategias de comunicación que permitieron ampliar el alcance de la firma y posicionarla como una de las inmobiliarias más activas e innovadoras del Alto Valle.

“Tenemos mucho respeto por la historia construida durante tantos años, pero también creemos que las empresas tienen que evolucionar. Intentamos combinar esa experiencia con herramientas modernas y nuevas formas de trabajar”, señala.

Transparencia y respaldo legal

Desde la organización también remarcaron que el desarrollo completo de la iniciativa fue trabajado junto a profesionales especializados para garantizar la transparencia y el correcto cumplimiento de la normativa vigente. El sorteo está autorizado por Lotería de Río Negro.

Según explicaron, las bases y condiciones del sorteo fueron revisadas previamente por un equipo de abogados, que participó en la elaboración y validación de todos los aspectos legales vinculados a la propuesta.

Además, el proceso contará con la intervención de un escribano público, quien participará en las instancias correspondientes de control y validación para garantizar la transparencia del procedimiento y la correcta adjudicación del beneficio.

“Queríamos que todo el proceso estuviera respaldado profesionalmente desde el primer día. Por eso trabajamos junto a asesores legales y también contaremos con la participación de un escribano, para que los participantes tengan la tranquilidad de que todo se desarrollará de manera clara y transparente”, explicó Mauricio Vesprini.

Desde la empresa aclararon que la documentación presentada por los participantes será revisada antes de la confirmación definitiva del ganador, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases oficiales del concurso.

Cómo participar

La participación se realiza a través del sitio oficial de la inmobiliaria, www.pagliaccio.com.ar/sorteo, donde los interesados pueden acceder al formulario de inscripción y consultar las bases y condiciones completas de la propuesta.

Además, los requisitos y pasos para participar también se encuentran publicados en las redes sociales oficiales de la empresa: Instagram (@inmobiliaria.pagliaccio) y Facebook (Inmobiliaria Pagliaccio), desde donde los participantes podrán seguir todas las novedades vinculadas al sorteo.

Los participantes deben acreditar mediante documentación que poseen un contrato de alquiler vigente correspondiente a una vivienda ubicada en Villa Regina.

No es necesario alquilar a través de Inmobiliaria Pagliaccio para participar. La convocatoria está abierta a todos los inquilinos de la ciudad que cumplan con los requisitos establecidos, independientemente de la inmobiliaria que administre el contrato o si el alquiler fue celebrado directamente con un propietario particular.

El ganador será anunciado el próximo 1 de julio de 2026, una vez finalizado el proceso de revisión y validación de la documentación presentada.

Mientras tanto, la iniciativa continúa generando comentarios dentro y fuera de la ciudad, impulsada por una propuesta tan simple como poco habitual: que una familia pueda olvidarse de pagar el alquiler durante los próximos seis meses.

En el cierre de la entrevista, Mauricio Vesprini invitó a todos los inquilinos de la ciudad a sumarse a la propuesta y destacó el espíritu abierto de la iniciativa.

“Muchas veces creemos que estas oportunidades están reservadas para unos pocos, pero justamente quisimos hacer lo contrario: una acción abierta para toda la comunidad. Si logramos que una familia tenga seis meses con una preocupación menos, vamos a sentir que el esfuerzo valió la pena”, concluyó.