Canción X: el ciclo de jazz se muda a Casa de la Cultura

Aquello que sucedía los domingos a la nochecita, ahora sucederá los jueves, acaso un poquito más tarde, más precisamente a las 21. Y no estamos hablando de fútbol, sino de música. Más precisamente de jazz. Estamos hablando de aquel ciclo dominguero que tenía lugar en La Jungla, ahora se mudó no solo de día sino también de lugar. Ahora todo está sucediendo en el patio de Casa de la Cultura. Y lo decimos así porque el ciclo ya comenzó el jueves pasado y fue el primero de muchos, esperemos que todos, los jueves de este 2021.



El ahora ciclo de los jueves mantiene su estructura con Sabina Muruat en piano y teclados, Mauricio Costanzo en batería y Walter Lusarreta en saxos alto y tenor. La variable de ajuste, porque todas las bandas la tienen vaya uno a saber por qué, es el bajo. El más estable será Víctor Valdebenito. Pero para este jueves ya será otro: el Gato De Ángelis. Otro músico itinerante será el guitarrista Hernán Hock, entre otros.



Este proyecto de denominación genérica el ciclo de (antes los domingos) de los jueves, tiene una no tan genérica y es Canción X, una denominación, sí, pero sobre todo un concepto. Canción X como grupo y también como idea.

Canción X se considera a sí mismo como un cuarteto que ha elaborado su propio “real book”, hecho de standards de la música de su época, la de la generación X de la que se son parte. Esta música, la de los 70 pero sobre todo la de los 80, ha influenciado notablemente en este grupo de músicos a las demás generaciones y resuena en todos.

En escena, Mauricio Costanzo y Walter Lusarreta.



El proyecto incluye desde composiciones de Charly García y Luis Alberto Spinetta a Nino Bravo y la música de Flashdance, pasando por los Hermanos Berbel y la música que cerraba la transmisión de LU18, la AM de Roca.

Como aclara Lusarreta en una entrevista con RÍO NEGRO, “Canción X trae música desde los recuerdos, pero no es nostálgica, no se trata de eso, es más bien una reapropiación del pasado. Somos un cuarteto de jazz, que aborda los temas como tal, pero mantiene el espíritu de las composiciones originales y es así como aparecen colores armónicos, rítmicos y tímbricos del rock, el pop y la música afroamericana”.

Canción X, el ciclo, propone un programa diferente cada jueves. Por caso, habrá, como sucederá este jueves, conciertos a puro de “Gruff” (que es como suena la palabra groove, aclaran). Otro jueves será de jam session junto a la Jam del Tío; otro será para compartir escenario con amigos, todo un clásico del ciclo; y también habrá espacio para las bandas y proyectos paralelos de sus integrantes como Hombre Rana o Kaos Vonnegut, entre otros.