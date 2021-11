Caparroz: «el archivo de la carrera sanitaria lo propuso el Frente de Todos»

El jefe de bloque del Movimiento Popular Neuquino, Maximiliano Caparroz, defendió este miércoles en sesión de la Legislatura la posición adoptada frente a la ley de carrera sanitaria, archivada ayer por mayoría en la comisión de Trabajo. "No estábamos preparados para votar a favor porque entendemos que a la carrera le falta mucho trabajo. Podríamos haberlo trabajado hasta el año que viene y sacar algo en serio y no un parche que no iba a servir para nada", planteó.

El hecho ocurrido ayer fue recuperado esta mañana durante la hora de Otros Asuntos por varios diputados. Caparroz definió el tema como "controversial y con miradas diferentes" y reconoció que el actual convenio colectivo de trabajo de Salud dejó "un montón de claroscuros que hay que mejorar". "Estamos a tiempo de hacerlo, sobre todo para la parte profesional que fue la más perjudicada", sostuvo.

El diputado dijo que el proyecto traído por Siprosapune tenía apoyo de una parte de los profesionales del sistema, pero que "gran parte no estaba de acuerdo" y por ello se venía trabajando "muy bien" en una mesa técnica de la que participaron diputados y el ministerio de Salud.

"No estábamos de acuerdo con el momento de ponerlo a votación, no sé si será el momento electoral, el momento político o que quisieron que haya conflicto o no. Cada uno interpretará qué fue lo que pasó con los partidos políticos, no sólo en el debate de esta carrera sanitaria sino en abril cuando muchos diputados fueron parte del conflicto e iban a alentarlo", dijo Caparroz.

"Lo que no vamos a permitir desde el oficialismo es que los tiempos sean los que pretendieron que fueron. El que propuso el pase a archivo fue el Frente de Todos, no nosotros. Nosotros no podíamos, en ese contexto, trabajar apurados en una carrera sanitaria a la que le falta un montón de debate", justificó.

El diputado planteó que desde el MPN prefirieron "no aprobarlo y trabajar en el convenio colectivo o una nueva carrera pero que represente a una gran mayoría, no a un sector". "Nosotros no estuvimos de acuerdo en ponerlo a votación, no estábamos preparados para votar a favor porque entendemos que a la carrera le falta mucho trabajo. Podríamos haberlo trabajado hasta el año que viene y sacar algo en serio y no un parche que no iba a servir para nada", manifestó.

Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos), presidente de la comisión de Trabajo y quien puso a consideración el proyecto para que pueda avanzar a la siguiente comisión, respondió a los dichos de Caparroz en la misma sesión.

"Reclamar que le faltaba debate me parece un argumento bastante poco sustentable. Hemos tenido leyes de mucha gravitación que se han resuelto en muy poco tiempo. De hecho estamos diciendo que vamos a discutir todos los presupuestos en las próximas cuatro semanas", cuestionó.

"No es válido como argumento", sostuvo.