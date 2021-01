Carreras anunció la apertura de un secundario agrotécnico en El Manso

Los campaña que los pobladores de El Manso, Villegas y El Foyel mantenían desde hace ya una década la creación de un secundario agrotécnico para esas comunidades terminó por dar sus frutos y la gobernadora Arabela Carreras viajó este miércoles hasta el paraje para anunciar la apertura de un establecimiento con esa modalidad.

La presentación fue realizada en la escuela hogar 213, donde funcionará la nueva escuela media, con formato de jornada completa, brindará título de técnico en producción agropecuaria y tendrá una orientación hacia el agroturismo, una actividad a la que se dedican muchas familias de la zona.

Carreras subrayó que la propuesta busca fomentar “el arraigo” y mejorar la calidad de vida de la región, donde los jóvenes sólo tienen a disposición un secundario virtual conducido desde Viedma, o deben viajar y radicarse en El Bolsón para cursar estudios agrotécnicos, que son los preferidos por la mayoría.

Lisandro Lanfré, antiguo poblador y excomisionado de El Manso, dijo que el proyecto de la escuela secundaria de orientación rural nació en 2012, cuando vieron que el secundario virtual (creado tres años antes) “no satisfacía la demanda de la población ni colmaba las expectativas de los padres”.

Dijo que hoy fue un día “de mucha alegría” para las familias de El Manso, porque el reclamo de la escuela fue desoído durante años “y tiene mucha historia”. Dijo que “unos cuantos largaron las lágrimas” al escuchar el anuncio de Carreras, que llegó hasta El Manso resolución en mano y contó los detalles de la medida.

Desde que cerró el ciclo lectivo 2020 las familias de El Manso habían intensificado las gestiones para lograr, la escuela, enviaron petitorios con cientos de firmas y hace un par de semanas se movilizaron con carteles y maquinaria agrícola sobre la ruta nacional 40 para “visibilizar” el reclamo.

En El Manso, El Foyel y Villegas existen cuatro escuelas primarias, de las que egresaron el año pasado 18 chicos y chicas. De ese total un grupo de 15 quieren seguir estudios agrotécnicos y no tenían otra opción que ir a Mallín Ahogado, donde hay un albergue estudiantil, pero que ya no tiene cupos. De modo que sólo les quedaba alquilar en forma particular en El Bolsón, algo que no está al alcance de las familias, según explicó Lanfré.

“La gente tiene una gran satisfacción al ver que el reclamo fue escuchado, las madres se emocionaron porque esta escuela empezará en marzo y significa que los chicos no se van, y además tendrán una formación que les da herramientas para el futuro”, señaló el excomisionado.

Explicó que en El Manso hay un creciente número de emprendimientos agrícolas, algunos vinculados con el turismo, y “muchos fracasan por falta de capacitación”.

La gobernadora Carreras dijo que la resolución que formaliza la apertura de la escuela “es fruto del trabajo de mucha gente” y llega después de “hacer el diseño y evaluar la demanda”. Agregó que “no cualquier demanda puede se atendida: debe tener sustento y la posibilidad real de ser aceptada”.

Carreras valoró la insistencia de la comunidad de El Manso y admitió que de algún modo le “marcaron la agenda”, en un contexto como la pandemia, que puso en crisis el sistema educativo “y brindó oportunidades de repensar cómo nos organizamos y qué respuestas da el Estado”.

Señaló que ese desafío quedó especialmente en evidencia esta año. “Con la ausencia del contacto personal la escuela se pone lejana y poco atractiva para los chicos, no les ofrece algo que los entusiasme -reflexionó-. Por eso debemos atraerlos y ofrecerles la oportunidad de mejorar su localidad, porque estos chicos formados van a mejorar la calidad de vida en su región y a ayudar a los padres con nuevas técnicas”.