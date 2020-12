Carreras informará cuántos agentes de salud se aplicarán la vacuna

“Me vacunaré cuando corresponda a mi grupo, por el grado de exposición al virus o a la vulnerabilidad física. Hay criterios. Hoy se prioriza al personal de salud”, señaló la gobernadora Arabela Carreras sobre la llegada de las primeras 2.200 dosis de la vacuna Sputnik V a los hospitales de Río Negro.

Este lunes, en una visita a Bariloche, donde la caja con las primeras 450 dosis de la Sputnik V llegó a las 7 al hospital Ramón Carrillo, Carreras detalló que “ya partió el avión desde Viedma para distribuir las vacunas en las terapias intensivas de los hospitales de Villa Regina, Roca, Allen y Cipolletti. Es el primer grupo más expuesto que se va a vacunar”.

Indicó que hay alrededor de 13.000 agentes del sector de salud público y privado.

Especificó que mañana, a las 9, comenzará el operativo de vacunación “en coordinación con las demás provincias”.

“La vacuna es altamente efectiva por lo que mencionaban. Con la primera dosis, la persona ya tiene inmunidad. Y luego, hay que esperar un mínimo de 20 días para aplicarse la segunda dosis que hay expectativa de recibirlas el 4 de enero”, señaló Carreras.

Advirtió que “la vacuna solamente beneficia a un grupo particular, el de mayor vulnerabilidad. Esperamos disminuir los casos graves y los decesos. La vacuna no impide los contagios de modo que deben mantenerse los cuidados”.

Si bien se desconoce qué porcentaje del personal de salud decidirá aplicarse la vacuna, la gobernadora aseguró que se generarán “partes de vacunación con sus respectivos informes. Así como tenemos los partes Covid, tendremos partes de vacunación semanales”.

“Ayer con el equipo de vacunación de la provincia estuvimos evaluando hacerlo coordinadamente con Nación en un primer momento y, luego veremos si hace falta coordinar la información para darle mayor transparencia al proceso”, planteó y consideró que “será progresiva la adhesión a la vacuna. Tenemos pocas dosis en principio y la población objetivo es un grupo grande”.

Al ser consultada acerca de la situación sanitaria en la provincia y se incidencia en la actividad turística, Carreras señaló que se está evaluando. “El sábado, el director del hospital me mostró el último parte y teníamos un escenario no exponencial. Una mejora en la situación general de la ciudad. Pero es frágil. Y más que el turismo me preocupan las reuniones sociales en este contexto de fiestas”, expresó.

Recalcó que todos los servicios vinculados al turismo “tienen fuertes protocolos y ahí, disminuye la hipótesis de contagio”.

Respecto a la puesta en marcha del hospital modular en Bariloche, Carreras dijo que “la provincia terminó la platea que era la parte que le correspondía. Nos habían indicado esta fecha como inicio de la construcción por parte de Nación. Esta semana veremos si surge alguna novedad puntual”.