Coronavirus: mañana llega la vacuna a Bariloche pero no se sabe cuántos querrán vacunarse

Las dosis de la vacuna Sputnik V llegan este lunes al hospital Ramón Carrillo de Bariloche directo desde Buenos Aires, a través de la empresa Andreani, a cargo de la distribución logística.

El martes -y se estima que también el sábado-, se vacunará a todos los agentes involucrados en las terapias intensivas -pública y privadas- que abarca a médicos, enfermeros, mucamas y kinesiólogos como así también a aquellos que realizan los hisopados y los análisis de PCR.

Sin embargo, aún no se sabe cuántas dosis recibirá Bariloche. Se estima alrededor de 240 trabajadores que, en esta primera etapa, podrán vacunarse aunque se desconoce cuántos decidirán aplicarse la vacuna rusa.

Víctor Parodi, jefe del Departamento de Actividades Programadas para el Área (DAPA), reconoció que seguramente habrá un porcentaje del personal que no querrá vacunarse. “Cada uno lo toma acorde a su convicción. Hoy es una incertidumbre. Sabemos de un lugar específico de Bariloche donde el 50% no quiere vacunarse. A nivel nacional, un estudio aislado indicó que el 60% se vacunaría y el 40%, no”, señaló.

Especificó que este martes comienza “la primera subetapa” de una primera que involucra a todo el personal de salud pública y privada. “Hoy, la prioridad de estas dosis es para el personal que atiende directamente a pacientes Covid moderados o severos en las terapias intensivas. Que se nos caigan dos o tres médicos terapistas que son profesionales que se capacitan durante muchos años, repercute fuertemente sobre la atención de los usuarios”, argumentó el médico.

Las autoridades todavía no definen si las dosis sobrantes se aplicarán al resto del personal de salud en esta primera etapa o se destinarán a la segunda dosis en 21 días. Pero esta noche, en una reunión vía zoom podría haber definiciones.

Lo que se planteó es alternar los días de vacunación entre martes y sábado “para disminuir la posibilidad de efectos adversos”. “Quizás haya efectos inmediatos y otros que veremos a un año”, señaló Parodi y recordó también que esta semana tiene dos feriados por fin de año.

La vacunación de todos los agentes de salud -públicos o privados- se concentrará en el hospital de Bariloche. Un grupo de registradores conformado por agentes sanitarios y administrativos estará a cargo de anotar quién recibió la vacuna y luego, monitorear los efectos adversos que puedan surgir.

Parodi explicó que muchas veces, “el que vacunaba era el mismo que anotaba. Pero en este caso, en media hora tenés que vacunar a 5 personas porque es un frasco ampolla. Son multidosis”.

Pero en el caso de esta vacuna, “desde que salió de Rusia hasta que se aplique la dosis, debe conservar la cadena de frío que debe oscilar en los 18 grados bajo cero. Si pierde la cadena de frío, pierde su efectividad”.

“Entonces, continuó, si sacaste la dosis del refrigerador a menos 18 grados y la dejás a temperatura ambiente, tenés media hora para aplicar a cinco personas. Entonces, la idea es que el vacunador se dedique a vacunar”.